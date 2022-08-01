Серпень, 01 в 14:25

У перший день серпня на автозаправних станціях (АЗС) у Польщі здешевшали бензин та дизельне паливо. Водночас вартість автогазу не змінилася.

Зокрема, літр бензину марки А-95 сьогодні в середньому продають за ціною 7,15 злотих (56,4 грн за курсом Національного банку України станом на 1 серпня). Напередодні вартість цього пального становила 7,16 злотих за літр.

Середня ціна бензину марки А-98 знизилася до 7,56 злотих/літр (59,6 грн) у порівнянні з 7,75 злотих за літр у неділю.

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Здешевшало й дизпаливо: літр у середньому можна придбати за ціною 7,44 злотих (58,6 грн). У неділю літр продавали за 7,46 злотих.

Вартість преміального дизеля впала до 7,66 злотих за літр (60,4 грн) з 7,71 злотих/літр днем раніше.

Водночас за добу не зазнала змін середня ціна на автогаз (LPG): літр коштує 3,26 злотих (25,7 грн).

Залежно від воєводства, пальне можуть продавати трохи дешевше чи дорожче за середні ціни по країні. Наприклад, вартість бензину А-95 варіюється від 6,80 злотих за літр (53,6 грн) у Вармінсько-Мазурському воєводстві до 7,33 злотих/літр (57,8 грн) у Любуському воєводстві.

Вартість бензину А-98 найнижча в Малопольському воєводстві (7,19 злотих за літр, або 56,7 грн), найвища – в Опольському воєводстві (7,98 злотих/літр, або 62,9 грн).

Літр дизпалива найменше коштує в Поморському воєводстві (7,34 злотих, або 57,9 грн), а найбільше – у Вармінсько-Мазурському воєводстві (7,63 злотих, або 60,1 грн).

Вартість пального на АЗС в Україні

Ціни на пальне в Україні 1 серпня залишаються стабільними.

Зокрема, вартість бензину А-95+ у середньому збереглася на рівні 52 грн/л, А-95 – 50,49 грн/л, А-92 – 49,65 грн/л.

Ціни на дизпаливо вже кілька днів тримаються на рівні 55,36 грн/л. Водночас вартість автогазу закріпилася на 29,20 грн.

Джерело: AutoCentrum.pl

Фото: AutoCentrum.pl