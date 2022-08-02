Китай може здійснити військові провокації: Білий дім про ситуацію з Тайванем

Серпень, 01 в 22:15

У Білому домі прокоментували ситуацію з Тайванем та Китаєм. Зокрема, США не виключають військових провокацій з боку Китаю.

– Спікер Палати Представників Конгресу США Ненсі Пелосі має повне право відвідати Тайвань, – йдеться у заяві Білого дому.

Водночас Сполучені Штати Америки вважають, що Китай може здійснити військові провокації біля Тайваню.

– Дії Пекіна можуть мати “ненавмисні наслідки”, але спровокувати США не вийде, залякати Вашингтон не вдасться, – заявили у Білому домі.

В Європейському Союзі вважають, що не буде зайвим готуватися до загострення ситуації між Китаєм і США через Тайвань. Більшість європейських країн обережні в публічних коментарях на цю тему.