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Китай може здійснити військові провокації: Білий дім про ситуацію з Тайванем

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Ненсі Пелосі
Фото: Depositphotos

У Білому домі прокоментували ситуацію з Тайванем та Китаєм. Зокрема, США не виключають військових провокацій з боку Китаю.

– Спікер Палати Представників Конгресу США Ненсі Пелосі має повне право відвідати Тайвань, – йдеться у заяві Білого дому.

Водночас Сполучені Штати Америки вважають, що Китай може здійснити військові провокації біля Тайваню.

– Дії Пекіна можуть мати “ненавмисні наслідки”, але спровокувати США не вийде, залякати Вашингтон не вдасться, – заявили у Білому домі.

В Європейському Союзі вважають, що не буде зайвим готуватися до загострення ситуації між Китаєм і США через Тайвань. Більшість європейських країн обережні в публічних коментарях на цю тему.

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