Пентагон підтягує до Тайваню авіаносці в очікуванні можливого візиту Пелосі – ЗМІ

Серпень, 01 в 14:02

Пентагон переміщає до Тайваню сили, зокрема атомний авіаносець та великі літаки-заправники. Таким чином, США створюють повітряну подушку напередодні можливого візиту на острів спікера Палати представників Ненсі Пелосі.

Як повідомляється, спочатку військові виступали проти візиту спікера, проте тепер вони готуються на випадок, якщо Пелосі все ж таки вирішить зробити таку зупинку.

Військово-морські активи США в регіоні включають атомний авіаносець USS Ronald Reagan, який повернувся в Південно-Китайське море після заходу в порт Сінгапуру минулого тижня, десантний корабель USS Tripoli, що розташований недалеко від Окінави, і десантний корабель USS America, що передислокований до Сасебо, Японія.

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Далі в Тихому океані розташовані авіаносець USS Abraham Lincoln, десантний вертолітний док USS Essex та 36 інших військових кораблів.

Три підводні човни розташовані на Гаваях і беруть участь у навчаннях RIMPAC, які завершаться у четвер.

Тим часом, вебсайти відстеження польотів показують, що два HC-130J Combat King II – єдина спеціалізована платформа для евакуації особового складу ВПС США – прибули на Окінаву з Анкоріджа. Їх супроводжували кілька літаків-заправників KC-135 Stratotankers.

Через погрози Китаю “вжити заходів” для протидії такому візиту до Східної Азії загострилася напруженість.

Місцеві ЗМІ заявляють, що американський спікер має прибути до Тайваню у вівторок, 2 серпня, увечері.

Зазначається, що Пелосі з делегацією приземлилися в Сінгапурі перед світанком 1 серпня.

У понеділок вдень міністерство закордонних справ Сінгапуру опублікувало заяву, в якій йдеться про те, що американська делегація зустрілася з прем’єр-міністром Лі Сянь Луном та іншими високопоставленими офіційними особами.

У міністерстві заявили, що Лі привітав прихильність делегації “рішучій участі США” в регіоні, і що вони “також обмінялися думками щодо ключових міжнародних та регіональних подій, включаючи війну в Україні, відносини з обох боків протоки та зміну клімату”.

Місто-держава є першою зупинкою в турне Індо-Тихоокеанським регіоном, в ході якого Пелосі та її супроводження також відвідають Малайзію, Південну Корею та Японію. Спікер поки що не підтверджує свої плани поїхати до Тайваню.

– Якщо вона справді відвідає Тайвань, дипломатичні протоколи будуть дуже важливими. Це буде провокаційно, якщо Пелосі відвідає президента Тайваню Цай Інвень у президентській канцелярії. Іншими варіантами можуть бути де-факто посольство США в Тайбеї або парламент, – вважає Масахіро Мацумура, професор міжнародної політики та національної безпеки юридичного факультету Університету Святого Андрія в Осаці.

Мацумура сумнівається в тому, що китайська сторона готова у військовому відношенні до конфронтації зі США. Проте Пекін щодня попереджає про наслідки візиту Пелосі.

У середу генерал Марк Міллі, голова Об’єднаного комітету начальників штабів США, висловився про поїздку Пелосі.

– Ми зробимо все необхідне, щоб забезпечити безпечне проведення візиту, – попередив він.

Стрімке зростання напруженості у регіоні застало Японію зненацька. З двох багатоцільових есмінців класу Izumo, які фактично трансформуються в легкі авіаносці, JS Izumo розміщений на Гаваях і бере участь у RIMPAC, а JS Kaga перебуває в ремонті на верфі Курі.

Пізніше з’явилась інформація про те, що чотири літаки ВПС армії Китаю увійшли до розпізнавальної зони ППО Тайваню.

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Джерело: Nikkei Asia, KYODO NEWS