Уряд частково визнаного Косова погодився відкласти на місяць заміну сербських документів та автомобільних номерних знаків.

Про це у Twitter повідомив прем’єр-міністр Косова Альбін Курті.

За його словами, рішення ухвалили у співпраці із міжнародними партнерами.

Також прем’єр опублікував заяву уряду, в якій засуджується блокування доріг та стрільба.

In cooperation with our international allies, we pledge to postpone implementation of decisions on car plates & entry-exit documents at border crossing points w/ Serbia for 30 days, on the condition that all barricades are removed & complete freedom of movement is restored. pic.twitter.com/oJNaQi0qPO

— Albin Kurti (@albinkurti) July 31, 2022