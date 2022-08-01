Серпень, 01 в 6:45

Уряд частково визнаного Косова погодився відкласти на місяць заміну сербських документів та автомобільних номерних знаків.

Про це у Twitter повідомив прем’єр-міністр Косова Альбін Курті.

За його словами, рішення ухвалили у співпраці із міжнародними партнерами.

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– У співпраці з нашими міжнародними союзниками ми зобов’язуємося відкласти виконання рішень щодо автомобільних номерних знаків та документів на в’їзд-виїзд у пунктах перетину кордону з Сербією на 30 днів за умови, що всі барикади приберуть та відновлять повну свободу пересування, – написав Курті.

Також прем’єр опублікував заяву уряду, в якій засуджується блокування доріг та стрільба.

– Йдеться про тенденцію дестабілізувати Косово і поставити під загрозу мир та безпеку громадян нашої країни, – наголошується у заяві і зазначається, що численні агресивні дії, які мали місце, були спровоковані та підготовлені офіційним Белградом.

In cooperation with our international allies, we pledge to postpone implementation of decisions on car plates & entry-exit documents at border crossing points w/ Serbia for 30 days, on the condition that all barricades are removed & complete freedom of movement is restored. pic.twitter.com/oJNaQi0qPO — Albin Kurti (@albinkurti) July 31, 2022

Своєю чергою верховний представник ЄС з питань закордонних справ та безпекової політики Жозеп Боррель привітав рішення косовського уряду перенести на місяць заміну сербських документів та автомобільних номерних знаків.

Він також наголосив, що всі питання слід вирішувати у рамках діалогу за сприяння ЄС.

Welcome Kosovo decision to move measures to 1 September. Expect all roadblocks to be removed immediately.

Open issues should be addressed through EU-facilitated Dialogue&focus on comprehensive normalisation of relations btwn Kosovo&Serbia, essential for their EU integration paths — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) July 31, 2022

Важливо зосередитися на всеосяжній нормалізації відносин між Косовом та Сербією, що необхідно на їхньому шляху інтеграції до ЄС, заявив Боррель.

Нагадаємо, що війська НАТО у частково визнаному Косові приведені у підвищену бойову готовність.

У МЗС радять українцям утриматись від відвідування південних районів Сербії та уникати місць масового скупчення.

Раніше президент Сербії Александар Вучич заявив, що армія Косова планувала опівночі напасти на північну частину його країни.