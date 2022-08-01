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Уряд Косова відклав на місяць заміну сербських документів та номерів авто

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Уряд Косова відклав на місяць заміну сербських документів та номерів авто
Фото: Depositphotos

Уряд частково визнаного Косова погодився відкласти на місяць заміну сербських документів та автомобільних номерних знаків.

Про це у Twitter повідомив прем’єр-міністр Косова Альбін Курті.

За його словами, рішення ухвалили у співпраці із міжнародними партнерами.

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– У співпраці з нашими міжнародними союзниками ми зобов’язуємося відкласти виконання рішень щодо автомобільних номерних знаків та документів на в’їзд-виїзд у пунктах перетину кордону з Сербією на 30 днів за умови, що всі барикади приберуть та відновлять повну свободу пересування, – написав Курті.

Також прем’єр опублікував заяву уряду, в якій засуджується блокування доріг та стрільба.

– Йдеться про тенденцію дестабілізувати Косово і поставити під загрозу мир та безпеку громадян нашої країни, – наголошується у заяві і зазначається, що численні агресивні дії, які мали місце, були спровоковані та підготовлені офіційним Белградом.

Своєю чергою верховний представник ЄС з питань закордонних справ та безпекової політики Жозеп Боррель привітав рішення косовського уряду перенести на місяць заміну сербських документів та автомобільних номерних знаків.

Він також наголосив, що всі питання слід вирішувати у рамках діалогу за сприяння ЄС.

Важливо зосередитися на всеосяжній нормалізації відносин між Косовом та Сербією, що необхідно на їхньому шляху інтеграції до ЄС, заявив Боррель.

Нагадаємо, що війська НАТО у частково визнаному Косові приведені у підвищену бойову готовність.

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У МЗС радять українцям утриматись від відвідування південних районів Сербії та уникати місць масового скупчення.

Раніше президент Сербії Александар Вучич заявив, що армія Косова планувала опівночі напасти на північну частину його країни.

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