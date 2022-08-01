Серпень, 01 в 12:10

Захід, схоже, послабив зусилля з обмеження торгівлі російською нафтою, відклавши план щодо заборони страхування морських перевезень “чорного золота”. Крім того, в Євросоюзі дозволили деякі міжнародні постачання через побоювання, що ціни на нафту продовжать зростати, а світові постачання енергоресурсів скоротяться.

Про це пише британська газета Financial Times із посиланням на поінформовані джерела.

У Європейському Союзі оголосили про глобальну заборону на морське страхування суден, що перевозять нафту з РФ, ще два місяці тому. В ЄС планували скоординувати свої дії з урядом Великої Британії.

Зараз дивляться

Водночас Лондон досі не запровадив аналогічних обмежень. Участь Британії має вирішальне значення для ефективності заборони, оскільки ця країна є ключовою в індустрії морського страхування. Саме в Британії розташований відомий ринок страхування Lloyd’s of London.

Спільна заборона Лондона та Євросоюзу на морське страхування суден з російською нафтою могла б позбавити Москву доступу до більшої частини світового танкерного флоту. Водночас офіційні особи в США висловили занепокоєння, що така негайна глобальна заборона на морське страхування спровокує зростання цін, оскільки з ринку зникнуть мільйони барелів нафти та нафтопродуктів з РФ.

Європейські та британські офіційні особи в травні повідомляли Financial Times, що Велика Британія домовилася з ЄС щодо погодження заборони на страхування нафтових перевезень.

Проте останні санкції Лондона проти Росії, схвалені британським парламентом у липні, забороняють страхувати лише судна, які перевозять російську нафту до Британії, та й то після 31 грудня. Уряд країни пообіцяв заборонити імпорт російської нафти з кінця 2022 року. Водночас поки що не йдеться про заборону послуг для відправлення нафтових вантажів з Росії до інших країн.

– Наразі у Великій Британії немає заборони на глобальні постачання російської нафти. З огляду на глобальний характер індустрії страхування, існування обмежень Євросоюзу цілком може вплинути на апетити щодо постачання російської нафти в Лондоні, – поінформували в Lloyd’s.

У Міністерстві фінансів Британії, своєю чергою, повідомили, що все ще розробляють найкращий план дій.

– Ми готові запровадити додаткові санкції проти Росії і працюємо разом із нашими союзниками в потрібному темпі, щоб гарантувати, що вони можуть бути реалізовані з максимальним ефектом для російської економіки, – запевнили у відомстві.

Заборона Євросоюзу на страхування перевезень нафти з РФ була запроваджена 4 червня і залишається чинною. Це не дозволяє компаніям з ЄС оформлювати нову страховку для будь-якого судна, яке перевозить російську нафту. Наявні контракти залишаються чинними до 5 грудня.

Однак Брюссель також вдався до деяких послаблень, змінивши наприкінці липня обмеження у відносинах із державними російськими компаніями. В ЄС аргументували це побоюваннями щодо глобальної енергетичної безпеки.

Євросоюз, зокрема, вніс поправки до своїх санкцій, дозволивши європейським компаніям мати справу з деякими держкомпаніями РФ, такими як Роснефть, з метою транспортування нафти до країн, що не входять до блоку.

Як повідомив FT представник Єврокомісії, європейським компаніям більше не заборонятимуть платити таким компаніям, як Роснефть, за купівлю або транспортування сирої нафти чи нафтопродуктів до третіх країн, “якщо ці транзакції конче необхідні”.

В Євросоюзі запевняють, що ці заходи були вжиті, щоб “уникнути будь-яких потенційних негативних наслідків для продовольчої та енергетичної безпеки в усьому світі”.

Офіційні особи у Вашингтоні повідомили виданню, що Сполучені Штати та Велика Британія все ще планують заборонити морські перевезення російської нафти, включно зі страхуванням. І це станеться ще до того, як нафтове ембарго ЄС повноцінно запрацює в грудні. Але спочатку вони хочуть встановити граничні ціни на нафту.

Водночас юристи, котрі спеціалізуються на санкціях, висловили думку, що Євросоюз, схоже, пригальмував зусилля зі стримування глобального потоку російської нафти. А серед трейдерів виникла чергова невпевненість щодо підтримки Британією глобальної заборони страхування нафти з РФ.