Канада розширила санкції проти Росії

Серпень, 02 в 18:37

Канада запровадила додаткові санкції проти Росії у зв’язку з її незаконним і невиправданим вторгненням на територію України.

Про це повідомила міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі.

Новий пакет санкцій стосується 43 військових посадових осіб та 17 організацій, які “причетні до безглуздого путінського кровопролиття, зокрема до жахливих подій у Бучі”.

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– Канада рішуче засуджує вбивства мирних жителів в Україні та використовуватиме всі наявні засоби, щоб забезпечити повне розслідування порушень міжнародного права по всій Україні, зокрема в Бучі, – зазначається в пресрелізі уряду Канади.

Крім цього, Канада продовжує працювати зі своїми міжнародними партнерами, щоб координувати дії та вивчати варіанти нових заходів у відповідь на невиправдані дії російського режиму.