Кремль може використовувати балканський конфлікт для розпалювання війни у Європі – експерт

Серпень, 02 в 14:01

Балканський конфлікт є чудовим полем для використання Росією цієї ситуації з метою розпалювання війни у ​​центрі Європи.

Про це в ефірі Єдиних новин заявила експерт-балканіст Марія Гелетей.

– Це чудове поле для використання Росією цієї ситуації, тому що Росія використовує будь-які маленькі заворушення на Балканах: вона використала ситуацію в Македонії, яка сталася кілька місяців тому, вона використовує Косово. Якщо подивитися на західні та українські медіа, ми маємо звичайну згадку про ситуацію, а у росіян – заклики про те, що там починається ще одна лінія фронту і починається війна. Хоча ми не бачили війни, ми бачили звичайне протистояння, звичайний протест, – сказала Гелетей.

Вона вважає, що конфлікт між Сербією та Косовом може перерости у військове протистояння, тому косовська сторона після консультації із західними партнерами пішла на поступки. Водночас при зіткненнях серйознішого характеру в ситуацію втрутиться контингент KFOR, який розташовується у Косові.

Зараз дивляться

– Вони не втручалися в цю ситуацію, яка виникла цими днями, бо не було підстав. Вони спостерігали її. Але якщо розвиватиметься серйозніше, вони будуть втручатися. І це вбереже принаймні Косово від такої війни. Але це може бути інша країна на Балканах, це Боснія та Герцеговина, вона також дуже чутлива до конфліктів, вона дуже розділена, – наголосила експертка.

Вона зазначила, що цю ситуацію Росія також може використати для того, щоб розпалити війну у центрі Європи, і тоді європейцям буде складно одночасно підтримувати Україну та Балкани.

Нагадаємо, 31 липня сербські ЗМІ повідомляли про звуки сирен у центрі населеної сербами Північної Митровиці у Косові. Сирени працювали близько години. Мешканців закликали не виходити з будинків та триматися подалі від вікон.

У понеділок, 1 серпня, уряд Косова звинуватив Сербію в спробі дестабілізувати країну, відправивши протестувальників до своїх кордонів.