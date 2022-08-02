Серпень, 02 в 14:19

Бельгія заморозила російські активи на суму в €50,5 млрд у рамках виконання санкцій щодо Росії.

Про це інформує місцеве видання De Morgen із посиланням на заяву Федеральної державної служби фінансів країни.

Йдеться про замороження активів, що належать російським компаніям та громадянам, які потрапили під фінансові санкції після вторгнення військ РФ в Україну.

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Сума €50,5 млрд включає різні види фінансових активів, що знаходяться в Бельгії: такі як готівка та акції. Вони належать 1229 фізичним та 110 юридичним особам: російським політикам, олігархам, банкам та компаніям, що перебувають під санкціями.

Деякі санкції були запроваджені ще в 2014 році, після захоплення Росією українського Криму, але більшість – уже після повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

У держслужбі фінансів Бельгії не уточнили, в кого з росіян чи російських компаній заморожено найбільші суми активів.

– Все, що ми можемо сказати, це те, що під час останньої хвилі санкцій ми виявили імена, чиї активи були заморожені, – наголосили у відомстві.

В межах останніх пакетів санкцій проти РФ до списку були додані кілька банків, таких як Сбербанк та ВТБ Банк.

Як інформує газета Het Laatste Nieuws, €50,5 млрд – це “напрочуд велика сума”. Вона значно перевищує попередні оцінки заморожених активів. Станом на квітень у Бельгії повідомляли лише про €3,5 млрд заморожених російських активів.

На рішення Бельгії вже відреагували в Офісі президента України.

– Правильним рішенням буде використання російських активів на відновлення України, – наголосив керівник ОПУ Андрій Єрмак.

Варто зазначити, що Європейський Союз у жовтні планує ухвалити директиву щодо можливості конфіскації активів РФ, які перебувають під санкціями ЄС. Станом на першу половину липня повідомлялося про €13,8 млрд заморожених активів.

Джерело: De Morgen, Het Laatste Nieuws