Попри погрози КНР та застереження США: Пелосі може відвідати Тайвань вже сьогодні
Спікер Палати представників США Ненсі Пелосі може відвідати Тайвань 2 серпня, незважаючи на погрози Китаю про військове втручання у разі її візиту та застереження Білого дому про небезпеку поїздки.
ЗМІ повідомляють, що її літак приземлиться в аеропорту Суншань у Тайбеї о 22.30 за місцевим часом (17.30 за Києвом).
Пелосі зупиниться на ніч у готелі Grand Hyatt. Вранці 3 серпня у законодавчій раді відбудеться її зустріч із керівництвом Тайваню, зокрема з лідером уряду Цай Інвень.
У свою чергу армія Тайваню посилила боєздатність з 8.00 2 серпня до 12.00 4 серпня (за місцевим часом), а армія КНР продовжила навчання в регіоні.
Як повідомляє Центральне інформаційне агентство Тайваню, зараз рівень боєздатності перебуває “у звичайній бойовій готовності”. Його можуть відповідним чином скоригувати у разі загрози з боку КНР.
Нагадаємо, що 30 липня конгресвумен США Ненсі Пелосі вирушила в турне країнами Азії, повідомивши напередодні, що хоче продемонструвати підтримку Тайваню.
Пелосі є давнім критиком комуністичного режиму Китаю, неодноразово засуджувала політику Пекіна у сфері прав людини, зустрічалася з дисидентами, висловлювала підтримку продемократичним протестам у КНР.
Американські військові виступали проти візиту Ненсі Пелосі на Тайвань, побоюючись, що Китай може збити її літак. Також США не виключають військових провокацій з боку Китаю.
Джерело: ETtoday