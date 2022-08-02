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Справедливість відбулася: США ліквідували лідера Аль-Каїди Аймана аль-Завахірі

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Айман аль-Завахірі
Фото: Getty Images

Сполучені Штати Америки ліквідували верховного лідера Аль-Каїди, головного замовника терактів 11 вересня 2001 року Аймана аль-Завахірі.

Знищили Аймана аль-Завахірі за наказом президента Джо Байдена ще в суботу 30 липня.

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Однак повідомив про це очільник США вночі 2 серпня.

Ліквідували головного замовника терактів 11 вересня 2001 року авіаударом по Кабулу (Афганістан).

– Справедливість відбулася – цього лідера терористів більше немає, – сказав під час відеозвернення Джо Байден.

За словами президента США, ніхто з членів родини Аймана аль-Завахірі не постраждав. Немає загиблих і серед цивільного населення.

– Ця операція є чіткою демонстрацією того, що ми завжди будемо виконувати нашу клятву, – запевнив очільник Сполучених Штатів.

Джо Байден пообіцяв, що його адміністарція продовжуватиме пильно стежити за загрозами з боку Аль-Каїди та реагувати на них незалежно від того, звідки вони надходять.

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