Справедливість відбулася: США ліквідували лідера Аль-Каїди Аймана аль-Завахірі

Серпень, 02 в 6:10

Сполучені Штати Америки ліквідували верховного лідера Аль-Каїди, головного замовника терактів 11 вересня 2001 року Аймана аль-Завахірі.

On Saturday, at my direction, the United States successfully conducted an airstrike in Kabul, Afghanistan that killed the emir of al-Qa’ida: Ayman al-Zawahiri. Justice has been delivered. — President Biden (@POTUS) August 1, 2022

Знищили Аймана аль-Завахірі за наказом президента Джо Байдена ще в суботу 30 липня.

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Однак повідомив про це очільник США вночі 2 серпня.

Ліквідували головного замовника терактів 11 вересня 2001 року авіаударом по Кабулу (Афганістан).

– Справедливість відбулася – цього лідера терористів більше немає, – сказав під час відеозвернення Джо Байден.

Happening Now: President Biden addresses the nation on a successful counterterrorism operation. https://t.co/JiYnzn5TUj — The White House (@WhiteHouse) August 1, 2022

За словами президента США, ніхто з членів родини Аймана аль-Завахірі не постраждав. Немає загиблих і серед цивільного населення.

– Ця операція є чіткою демонстрацією того, що ми завжди будемо виконувати нашу клятву, – запевнив очільник Сполучених Штатів.

Джо Байден пообіцяв, що його адміністарція продовжуватиме пильно стежити за загрозами з боку Аль-Каїди та реагувати на них незалежно від того, звідки вони надходять.