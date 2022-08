Справедливість відбулася: США ліквідували лідера Аль-Каїди Аймана аль-Завахірі

Сполучені Штати Америки ліквідували верховного лідера Аль-Каїди, головного замовника терактів 11 вересня 2001 року Аймана аль-Завахірі.

On Saturday, at my direction, the United States successfully conducted an airstrike in Kabul, Afghanistan that killed the emir of al-Qa’ida: Ayman al-Zawahiri.

Justice has been delivered.

— President Biden (@POTUS) August 1, 2022