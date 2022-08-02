Серпень, 02 в 15:00

У вівторок, 2 серпня, на автозаправних станціях (АЗС) у Польщі здорожчали практично всі види палива, окрім бензину марки А-95.

Так, літр бензину А-95 сьогодні в середньому коштує 7,13 злотих (56,3 грн за курсом Національного банку України станом на 2 серпня). Це дешевше, ніж напередодні, коли це пальне продавали за ціною 7,15 злотих за літр.

Водночас зросла середня вартість бензину марки А-98 – до 7,59 злотих/літр (59,9 грн) з 7,56 злотих за літр днем раніше.

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Літр дизпалива також подорожчав – до 7,46 злотих (58,9 грн) з 7,44 злотих у понеділок.

Вартість преміального дизеля підвищилася до 7,69 злотих за літр (60,7 грн). Напередодні його продавали на АЗС за середньою ціною 7,66 злотих/літр.

Автогаз (LPG) сьогодні в середньому коштує 3,27 злотих/літр (25,8 грн). Це трохи більше, ніж у понеділок (було 3,26 злотих за літр).

Вартість пального дещо відрізняється залежно від воєводства. Зокрема, бензин А-95 найдешевше можна придбати на АЗС у Вармінсько-Мазурському воєводстві (6,36 злотих/літр, або 50,2 грн). Найдорожче його продають у Любуському воєводстві (7,34 злотих/літр, або 57,97 грн).

Вартість бензину А-98 коливається від 7,07 злотих за літр (55,8 грн) у Малопольському воєводстві до 7,94 злотих/літр (62,7 грн) в Опольському воєводстві.

Найнижчі ціни на дизпаливо в Поморському воєводстві (7,34 злотих за літр, або 57,97 грн), а найвищі – в Сілезькому воєводстві (7,72 злотих/літр, або 60,97 грн).

Ціни на АЗС в Україні

Ціни на пальне в Україні 2 серпня знизилися. Наприклад, бензин категорії А-95 здешевшав на 44 копійки і в середньому коштує 50,05 грн/л.

Бензин А-92 здешевшав на 22 копійки й коштує 49,42 грн/л.

Середня вартість дизпалива становить 54,63 грн/л (здешевшав на 72 копійки).

Джерело: AutoCentrum.pl

Фото: AutoCentrum.pl