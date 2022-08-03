Серпень, 03 в 15:11

У середу, 3 серпня, на автозаправних станціях (АЗС) у Польщі здешевшав бензин марки А-98, а також впала ціна на дизпаливо та преміальний дизель.

Мінімально здорожчав літр бензину А-95 – 7,14 злотих (56,6 грн за курсом Національного банку України станом на 3 серпня). Напередодні це пальне продавали за ціною 7,13 злотих за літр.

Бензин марки А-98 сьогодні в середньому можна придбати за 7,55 злотих/літр (59,9 грн), хоча вчора його ціна становила 7,59 злотих за літр.

Зараз дивляться

Літр дизпалива коштує 7,44 злотих (59 грн), у вівторок ціна була дещо вищою – 7,46 злотих.

Вартість преміального дизеля знизилась до 7,66 злотих за літр (60,8 грн). Напередодні його продавали на АЗС за 7,69 злотих/літр.

Водночас за добу не змінилася вартість автогазу (LPG) – 3,27 злотих/літр (25,9 грн).

Вартість пального дещо відрізняється залежно від воєводства.

Зокрема, бензин А-95 найдешевше можна придбати на АЗС у Вармінсько-Мазурському воєводстві (6,47 злотих/літр, або 51,3 грн). Найдорожче його продають у Підкарпатському воєводстві (7,38 злотих/літр, або 58,27 грн).

Вартість бензину А-98 коливається від 7,02 злотих за літр (55,7 грн) у Малопольському воєводстві до 7,90 злотих/літр (62,7 грн) в Опольському воєводстві.

Найнижчі ціни на дизпаливо в Підкарпатському воєводстві (7,15 злотих за літр, або 56,77 грн), а найвищі – в Сілезькому воєводстві (7,70 злотих/літр, або 61,13 грн).

Ціни на АЗС в Україні

Ціни на пальне в Україні 3 серпня майже не змінилися. Середня вартість бензину А-95 на автозаправках на сьогодні – 50,15 грн/л. Тобто пальне цієї марки за добу здорожчало на 10 копійок.

А бензин А-92 здешевшав на 31 копійку – до 49,11 грн/л.

Дизельне пальне на українських АЗС можна придбати на 7 копійок дешевше, ніж учора – за 54,70 грн/л.

Джерело: AutoCentrum.pl

Фото: AutoCentrum.pl