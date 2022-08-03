Британія надасть Україні кредит у розмірі 3 млрд фунтів – ЗМІ
Канцлер Казначейства Великої Британії Надхім Захаві підтримує новий пакет експортного фінансування у розмірі 3 млрд фунтів стерлінгів (€3,6 млрд), спрямований на зміцнення українських Збройних сил у боротьбі з РФ та майбутнє відновлення країни.
Про це повідомляє Sky News, зазначаючи, що Захаві звернувся до колег з кабінету міністрів, запропонувавши тимчасову підтримку кредитних ліній, які дозволять британським експортерам допомогти захистити та відновити Україну.
За інформацією видання, Захаві повідомив очільниці Міністерства міжнародної торгівлі Енн-Марі Тревелян, що він підтримує запит на кредитні лінії, надані UK Export Finance (UKEF).
У листі до Тревелян і копіях до Міноборони, МЗС та на Даунінг-стріт Захаві зазначив, що вважає “важливим, щоб Британія продовжували підтримувати уряд України всіма можливими способами та демонстрували віру в майбутнє України”.
Джерело у британському парламенті повідомило, що Захаві відігравав активну роль у просуванні угоди з моменту вступу на посаду кілька тижнів тому.
Офіційної інформації про надання кредиту наразі немає.
Кредитні лінії UKEF складають до 2,3 мільярда фунтів стерлінгів для фінансування військових контрактів, визначених українським урядом, а решта 700 млн фунтів стерлінгів призначені для проєктів реконструкції.
Інсайдери припустили, що такі компанії, як BAE Systems і Babcock International, ймовірно, будуть серед тих, хто підписує індивідуальні контракти з UKEF.