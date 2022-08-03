Серпень, 03 в 9:00

Спікер Палати представників США Ненсі Пелосі зустрілася з президентом Тайваню Цай Інвень та іншими законодавцями.

Цай Інвень нагородила Пелосі урядовою медаллю Орден Доброзичливих Хмар за внесок у розвиток американсько-тайванських відносин. За її словами, цей орден є символом дружби США та Тайваню.

– Історія Тайваню надихає всіх волелюбних людей. Американська делегація прибула на Тайвань, щоб чітко дати зрозуміти — ми не відмовимося від нашої прихильності до Тайваню й дуже пишаємося дружбою з цією країною. Зараз, як ніколи, солідарність Америки з Тайванем має вирішальне значення, — сказала Пелосі.

Також спікер Палати представників США додала, що нове законодавство США, спрямоване на посилення американської індустрії чипів для конкуренції з Китаєм, пропонує більше можливостей для економічного співробітництва США і Тайваню.

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Крім того, Пелосі відвідала парламент Тайваню, де провела відкриту зустріч із віцеспікером Цай Чи-Чханом.

Зі свого боку Цай Інвень подякувала американській делегації за візит за таких складних обставин і за демонстрацію непохитної підтримки.

2 серпня спікер Палати представників США Ненсі Пелосі прибула на Тайвань. Вона стала найвищим американським політиком, який відвідав острів за останні 25 років.

Пелосі зазначила, що її візит на острів – це частина турне країнами Індо-Тихоокеанського регіону.

Зазначимо, що офіційні китайські особи виступили з низкою попереджень щодо цього візиту і погрожували США кричущими політичними наслідками.

Але в Білому домі заявили, що Пелосі має право відвідати Тайвань, як і будь-який інший американський політик.

Джерело: Washington Post, The Guardian