Естонія запропонує ЄC заборонити видачу туристичних віз росіянам через війну в Україні
Естонія має намір запропонувати країнам-членам Європейського Союзу заборонити видавати туристичні візи громадянам Росії через повномасштабну війну в Україні.
Про це заявив міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу під час спільного брифінгу з очільником МЗС України Дмитром Кулебою після переговорів у Києві. За словами Рейнсалу, потрібно досягнути консенсусу для заборони видачі туристичних віз росіянам на рівні ЄС.
– Важливо розглянути це питання, оскільки війна триває. І через неї російські війська здійснюють геноцид в Україні, – заявив очільник МЗС Естонії.
На його думку, потрібно пам’ятати про відповідальність громадян Росії, через пасивність яких досі відбувається геноцид в Європі. Рейнсалу зауважив, що ледь не щодня в Україні гинуть мирні жителі, серед яких діти, через ракетні удари російської армії. Саме тому буде неприйнятно, якщо росіяни їздитимуть на територію країн ЄС для туризму.