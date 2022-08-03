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Естонія запропонує ЄC заборонити видачу туристичних віз росіянам через війну в Україні

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Естонія прапор
Фото: Unsplash

Естонія має намір запропонувати країнам-членам Європейського Союзу заборонити видавати туристичні візи громадянам Росії через повномасштабну війну в Україні.

Про це заявив міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу під час спільного брифінгу з очільником МЗС України Дмитром Кулебою після переговорів у Києві. За словами Рейнсалу, потрібно досягнути консенсусу для заборони видачі туристичних віз росіянам на рівні ЄС.

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– Важливо розглянути це питання, оскільки війна триває. І через неї російські війська здійснюють геноцид в Україні, – заявив очільник МЗС Естонії.

На його думку, потрібно пам’ятати про відповідальність громадян Росії, через пасивність яких досі відбувається геноцид в Європі. Рейнсалу зауважив, що ледь не щодня в Україні гинуть мирні жителі, серед яких діти, через ракетні удари російської армії. Саме тому буде неприйнятно, якщо росіяни їздитимуть на територію країн ЄС для туризму.

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Джерело: МЗС
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