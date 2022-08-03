Серпень, 03 в 18:57

Фонд допомоги армії Повернись живим та турецька компанія Baykar, яка виробляє ударні безпілотники Bayraktar TB2 і Bayraktar Akinci, оголосили про співпрацю. Про це йдеться на сайті фонду.

У середу, 3 серпня, у Стамбулі директори організацій Халук Байрактар і Тарас Чмут підписали меморандум про подальше партнерство.

За словами Чмута, фонд виходить на новий системний рівень роботи із міжнародними партнерами.

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— Віднині не лише держава є гравцем на міжнародному рівні озброєння країни, але й такі фонди, як наш. І ми готові до цього долучатися та надавати плече підтримки державі, зокрема виробами військового призначення, – сказав він.

Директор компанії Baykar зазначив, що обом організаціям “є що одне одному дати в цій співпраці”.

— Наш розвиток і культура орієнтовані на людей, які відіграють провідну роль у допомозі Україні та фонду Повернись живим. Нам є що одне одному дати в цій співпраці – ми впевнені в тому, що спільними зусиллями вийдемо на нові горизонти в першу чергу демонстрації людяності та перемоги України, – заявив Байрактар.

Всі подробиці майбутньої співпраці не розкривають. Наразі повідомили, що партнери дійшли згоди про впровадження кращих практик та міжнародних стандартів для розвитку співробітництва та залучення інших представників до такої співпраці.

Також фонд і компанія підкреслили, що планують забезпечувати одне одного всебічною підтримкою для розвитку співробітництва та реалізації нових спільних проєктів.

Джерело: Повернись живим

Фото: Повернись живим