Серпень, 03 в 13:26

Китай попередив авіакомпанії, що працюють в Азії, уникати польотів у повітряному просторі навколо Тайваню, де він проводить військові навчання.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Згідно з офіційним повідомленням уряду Китаю, шість областей повітряного простору навколо Тайваню позначені як небезпечні зони.

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Польоти будуть обмежені з 12.00 4 серпня до 12.00 7 серпня.

Нагадаємо, що напередодні до столиці Тайваню прилетіла спікер Конгресу США Ненсі Пелосі. Вона стала найвищим за рангом американським політиком, який відвідав Тайвань за 25 років. Але її візит засудив офіційний Пекін.

Китай вважає острівну державу частиною своєї країни. І Тайвань залишається найчутливішим питанням у відносинах між США та Китаєм.

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Щодо польотів навколо Тайваню, то китайська компанія Xiamen Airlines Co. оголосила про коригування кількох рейсів.

Пілотам Cathay Pacific Airways Ltd. рекомендували мати запас палива на 30 хв для можливої ​​зміни маршруту на Тайвані.

Korean Air також планує перенаправити деякі зі своїх рейсів до Південної Азії, щоб уникнути повітряного простору Тайваню під час військових навчань Китаю.

Японський перевізник ANA Holdings Inc. змінює маршрути польотів на Тайвань При цьому ANA та Japan Airlines Co. заявили, що рейси на Тайвань і назад здійснюватимуться.

Asiana Airlines, ще одна велика корейська авіакомпанія, поки що не внесла жодних змін у свої польоти.

Тайванське морське бюро також попередило судна, щоб вони уникали районів, де відбуватимуться навчання.