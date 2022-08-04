Серпень, 03 в 21:34

В Італії заарештували майно 63-річного російського архітектора Ланфранка Чирілло, якого називають творцем палацу очільника Кремля Володимира Путіна. Він перебуває під слідством через те, що не задекларував дохід у розмірі десятків мільйонів євро з 2013 до 2019 років.

Фінансова гвардія Італії заарештувала майно на суму €141 млн – нерухомість, вертоліт, банківські рахунки, коштовності, витвори мистецтва відомих авторів та інші предмети розкоші, які перебували у власності бізнесмена.

Чирілло раніше жив у Росії. За словами архітектора, він реалізував на території Росії декілька важливих проєктів, додавши “найкращі зразки італійської майстерності до будинків багатьох впливових людей”.

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У 2014 році указом президента Володимира Путіна Ланфранко Чирілло отримав російське громадянство. Правоохоронці здійснили обшуки на чотирьох віллах архітектора в Італії.

У лютому в Італії прокуратура видала ордер на арешт бізнесмена. Тоді в архітектора вилучили вертоліт Eurocopter EC130 вартістю €2 млн та 143 витвори мистецтва. Серед них картини видатного художника Пабло Пікассо та інших.