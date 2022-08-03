Серпень, 03 в 17:50

Німецький канцлер Олаф Шольц виступив на підтримку продовження терміну служби останніх атомних електростанцій у країні.

Він уточнив, що це “має сенс” через скорочення постачання газу з Росії, що підвищує перспективу енергетичної кризи цієї зими.

За даними Spiegel, три станції, які планували закрити наприкінці цього року, становлять лише невелику частину загальної електроенергетичної потужності Німеччини.

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– Але все одно може мати сенс дозволити їм працювати довше, – наголосив він.

Шольц зазначає, що влада зробить висновки на основі стрес-тесту німецької електроенергетичної системи, який зараз проводиться, після чого буде ухвалено рішення про подальші дії.

Канцлер додав, що німецькі газосховища заповнені краще, ніж у минулі роки, а також сказав, що заплановані нові термінали зрідженого газу мають запрацювати з кінця року, що значно покращить можливості Німеччини щодо імпорту газу незалежно від дій Росії.

Питання продовження експлуатації Німеччиною атомних електростанцій стало яблуком розбрату між трьома партіями правлячої коаліції.

Так, партія вільних демократів хоче, щоби АЕС працювали довше. Соціал-демократи Шольца та Зелені – виступили проти.

Однак канцлер вважає, що уряд переосмислив те, що відбувається. За його словами, деякі німецькі землі, наприклад, Баварія, ймовірно, повинні дозволити своїм атомним станціям працювати довше, тому що вони відстали в будівництві вітрових електростанцій і нових електромереж.

Повідомляється, що Німеччина також експортує електроенергію до Франції, якій довелося відключити кілька атомних електростанцій з технічних причин. У ФРН вважають це важливим внеском до європейської солідарності.

Минулого року Німеччина закрила одразу три із шести своїх АЕС.

Там збиралися припинити роботу решти станцій до кінця цього року – таке рішення було ухвалено ще за Ангела Меркель, після того, як на японській Фукусімі сталася аварія внаслідок потужного землетрусу в 2011 році.