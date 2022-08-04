Серпень, 04 в 14:44

У четвер, 4 серпня, на автозаправних станціях (АЗС) у Польщі знизилися ціни на всі види пального – бензин, дизельне паливо та автогаз.

Зокрема, бензин марки А-95 водії можуть придбати за середньою ціною 7,11 злотих за літр (56,4 грн за курсом Національного банку України станом на 4 серпня). Напередодні літр цього пального коштував 7,14 злотих.

Середня вартість бензину марки А-98 знизилася до 7,53 злотих/літр (59,8 грн) з 7,55 злотих/літр у середу.

Зараз дивляться

Впали ціни і на дизпаливо: на польських АЗС його сьогодні в середньому продають за ціною 7,37 злотих/літр (58,5 грн) у порівнянні з 7,44 злотих/літр днем раніше.

Преміальний дизель сьогодні коштує 7,65 злотих за літр (60,7 грн). Це трохи дешевше, ніж напередодні (було 7,66 злотих).

Літр автогазу (LPG) в середньому по країні коштує 3,26 злотих (25,9 грн). У середу автогаз продавали за ціною 3,27 злотих/літр.

Ціни на пальне в Польщі не однакові в різних воєводствах. Наприклад, бензин А-95 найдешевше коштує у Вармінсько-Мазурському воєводстві (6,47 злотих за літр, або 51,4 грн), а найдорожче – в Любуському воєводстві (7,44 злотих/літр, або 59,1 грн).

Вартість бензину А-98 коливається від 6,95 злотих за літр (55,2 грн) у Малопольському воєводстві до 7,86 злотих/літр (62,4 грн) в Опольському воєводстві.

Ціни на літр дизпалива найнижчі в Свентокшиському воєводстві (6,46 злотих, або 51,3 грн), а найвищі – в Сілезькому воєводстві (7,68 злотих, або 60,96 грн).

Скільки коштує пальне в Україні

Ціни на пальне в Україні 4 серпня також демонструють зниження. Зокрема, бензин марки А-95 сьогодні здешевшав на 8 копійок – до 50,07 грн/л.

Вартість бензину А-92 впала ще на 35 копійок: його продають в середньому по 48,76 грн/л.

Дизельне пальне здешевшало на 27 копійок – до 54,43 грн/л.

Джерело: AutoCentrum.pl

Фото: AutoCentrum.pl