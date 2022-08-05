Серпень, 05 в 14:32

У п’ятницю, 5 серпня, на автозаправних станціях (АЗС) у Польщі продовжили знижуватися ціни на бензин та дизельне паливо.

Зокрема, бензин марки А-95 здешевшав до 7,08 злотих за літр (55,8 грн за курсом Національного банку України станом на 5 серпня). У четвер це пальне продавали за середньою ціною 7,11 злотих/літр.

Став дешевшим і літр бензину А-98: на польських АЗС його сьогодні продають у середньому за 7,47 злотих/літр (58,9 грн). Напередодні його вартість становила 7,53 злотих/літр.

Зараз дивляться

Середня вартість дизпалива знизилася до 7,32 злотих за літр (57,7 грн) у порівнянні з 7,37 злотих/літр днем раніше.

Літр преміального дизеля коштує 7,62 злотих (60,1 грн). У четвер водії купували його в середньому за 7,65 злотих.

Водночас дещо зросла середня вартість автогазу (LPG) – до 3,27 злотих/літр (25,8 грн) з 3,26 злотих/літр напередодні.

Ціни на АЗС не однакові в різних воєводствах Польщі. Наприклад, вартість бензину А-95 варіюється від 6,47 злотих за літр (51 грн) у Вармінсько-Мазурському воєводстві до 7,30 злотих/літр (57,5 грн) у Підкарпатському воєводстві.

Бензин марки А-98 найдешевше продають у Малопольському воєводстві (6,88 злотих/літр, або 54,2 грн), а найдорожче – у Підкарпатському воєводстві (7,89 злотих за літр, або 62,2 грн).

Ціни на дизпаливо найнижчі в Свентокшиському воєводстві (6,46 злотих за літр, або 50,9 грн), а найвищі – в Сілезькому воєводстві (7,60 злотих/літр, або 59,9 грн).

Ціни на АЗС в Україні

Середні ціни на пальне в Україні стабілізувалися. Зокрема, вартість бензину марки А-95 зупинилася на позначці 50,07 грн/л.

Бензин А-92, як і вчора, коштує в середньому 48,76 грн/л. Дизпаливо на АЗС продають по 54,42 грн/л.

Джерело: AutoCentrum.pl

Фото: AutoCentrum.pl