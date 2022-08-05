Ізраїль завдав удару по сектору Гази: ліквідовано одного з лідерів “Ісламського джихаду”

Серпень, 05 в 19:31

Армія Ізраїлю у п’ятницю, 5 серпня, розпочала військову операцію Світанок проти терористичної організації “Ісламський джихад” в секторі Газа.

Міноборони Ізраїлю повідомив, що в результаті ударів ЦАХАЛ ліквідував члена терористичної організації “Ісламський джихад”.

— ЦАХАЛ атакував об’єкти палестинської терористичної організації “Ісламський джихад”. Військові літаки ЦАХАЛу ліквідували високопоставленого члена палестинської організації “Ісламський джихад” Тайсіра Джабарі, командувача північним регіоном сектора Газа, – йдеться у повідомленні Міноборони Ізраїлю.

Також за інформацією ізраїльського відомства, було розгромлено близько 10 терористів організації. Крім того, були атаковані військові бази та будівлі, які використовувалися оперативниками організації.

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Джабарі обіймав кілька посад в організації, включаючи керівника операцій. У Міноборони Ізраїлю заявили, що йому довіряли ухвалення багатьох рішень та спроби здійснити багато терористичних атак проти жителів Ізраїлю.

Наразі ізраїльська армія завдає ударів по об’єктах в секторі Гази. В радіусі 80 км в ізраїльському тилу оголошено “особливу ситуацію” для надання владі більших повноважень щодо цивільного населення з метою його захисту.

Агентство Associated Press пише, що удари Ізраїля “ризикують розпалити ще одну війну” на території, яка знаходиться під владою ісламського бойового угруповання ХАМАС і є домом для близько 2 млн палестинців.

Міністерство охорони здоров’я Палестини повідомило, що четверо людей загинули, в тому числі п’ятирічна дівчинка, і щонайменше 15 поранені. “Ісламський джихад” підтвердив, що армія Ізраїлю вбила Тайсіра аль-Джабарі.

Раніше цього тижня Ізраїль закрив дороги навколо Гази та направив підкріплення до кордону.

Між Ізраїлем та ХАМАС спалахували чотири війни та кілька менших зіткнень за останні 15 років, відколи угруповання захопило владу в прибережній смузі. Остання війна відбулася в травні 2021 року, і напруга знову зросла на початку цього року після хвилі атак всередині Ізраїлю, майже щоденних військових операцій на Західному березі річки Йордан і напруженості в Єрусалимі.

У п’ятницю, 29 липня, міністр оборони Ізраїлю Бенні Ганц відвідав громади поблизу Гази, заявивши, що влада готує “дії, які усунуть загрозу з цього регіону”, не вдаючись подробиць.

Лідер “Ісламського джихаду” Зіад аль-Нахалах, виступаючи на телеканалі al-Mayadeen з Ірану, сказав, що вони “розпочинають боротьбу, і бійці палестинського опору повинні об’єднатися, щоб протистояти цій агресії”. Він сказав, що в протистоянні “не буде червоних ліній” і поклав провину за насильство на Ізраїль.

Представник ХАМАС Фавзі Бархум заявив, що “ізраїльський ворог, який почав ескалацію проти Гази і вчинив новий злочин, повинен заплатити ціну і нести за це повну відповідальність”.

“Ісламський джихад” менший за ХАМАС, але здебільшого поділяє його ідеологію. Обидві групи виступають проти існування Ізраїлю і протягом багатьох років здійснили безліч нападів з летальними фіналами, включаючи ракетні обстріли південного Ізраїлю.

Незрозуміло, наскільки ХАМАС контролює “Ісламський джихад”, однак Ізраїль покладає відповідальність на ХАМАС за всі напади, що відбуваються з Гази.