Серпень, 05 в 8:59

У Німеччині два музейні оператори планують виставити розбиту під час боїв в Україні російську військову техніку, але Берлін не приймає їхньої заявки.

Посол України в Німеччині Андрій Мельник, який залишає свою посаду, обурився відмовою та звернувся до мера Берліна.

Повідомляється, що перед посольством Росії в Берліні хотіли виставити уламки російського танка з супроводжувальною виставкою, яка мала тривати до 11 вересня. Ініціатори розглядали експонати як політичну просвіту про російську агресію та як чіткий політичний сигнал солідарності з Україною.

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Місцева влада сказала ініціаторам виставки, що “ймовірно, люди загинули у знищеній військовій техніці, і тому її виставка недоречна”. Також там зазначили, що запланована акція зачіпає зовнішньополітичні інтереси Німеччини.

Мельник назвав відмову “справжнім скандалом” і звернувся до мера Берліна Франциски Гіффай і районного управління Мітте із закликом скасувати “це дивне рішення” і дозволити виставку в Берліні.

– Це означатиме справжню солідарність з Україною, – додав Мельник.

Джерело: Tagesspiegel