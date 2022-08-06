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Ізраїль продовжить на тиждень операцію Світанок, удари по сектору Гази тривають

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Сектор Гази
Фото: Getty Images

Армія оборони Ізраїлю заявила, що операція Світанок у секторі Гази триватиме тиждень. У заяві ЦАХАЛ йдеться, що наразі не ведуться переговори щодо припинення обстрілів.

З полудня п’ятниці, 6 серпня, по Ізраїлю було випущено понад 200 ракет із сектора Газа. Ізраїльські військові кажуть, що система протиракетної оборони Залізний купол продемонструвала 95% показник успішності перехоплення снарядів, випущених у бік ізраїльських міст терористичними групами з Гази.

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Речник армії Ізраїлю Ран Кочав сказав, що близько 30 ракет, випущених терористами, не перетнули кордон із Ізраїлем і впали в анклаві.

Напередодні армія Ізраїлю заявила про ліквідацію Тайсіра Джабарі – одного з ватажків терористичної організації “Ісламський джихад”. За словами Кочава, “Джабарі не був кінцевою мішенню у “Ісламському джихаді”, маючи на увазі вищих командирів одного з терористичних угруповань, убитих під час удару ЦАХАЛ у п’ятницю.

Під час понад 30 повітряних атак ВПС Ізраїлю знищили 30 цілей і 40 об’єктів терористів, зокрема п’ять пускових ракетних майданчиків, шість складів і майстерень з виробництва ракет, а також пункти спостереження.

Відомо, що Єгипет пропонував тимчасове перемир’я між Ізраїлем та “Ісламським джихадом”, але палестинське угрупування відкинуло пропозицію Каїру про тимчасове припинення вогню з Ізраїлем. Про це повідомляє телеканал Al-Mayadeen, пов’язаний з Хезбаллою.

Тим часом палестинські ЗМІ повідомляють про кілька поранених під час нового авіаудару ЦАХАЛ на півночі Гази.

В результаті авіаудару по місту Бейт-Ханун на півночі Гази кілька людей отримали поранення. Зазнало обстрілів також кілька об’єктів поблизу південного міста Хан-Юніс.

Армія оборони Ізраїлю заявила, що націлена на об’єкти “Ісламського джихаду” та бойовиків у всьому прибережному анклаві.

Кероване ХАМАС міністерство охорони здоров’я в секторі Гази повідомило, що 15 осіб були вбиті і 125 поранені в результаті ізраїльських авіаударів по анклаву від учора. Водночас, не повідомляється, скільки з них були представниками терористичного угрупування.

У відповідь “Ісламський джихад” продовжує запускати ракети у міста Сдерот, Ашкелон та Ашдод.

Джерело: Times of Israel, Al-Mayadeen

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