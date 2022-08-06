Ізраїль продовжить на тиждень операцію Світанок, удари по сектору Гази тривають

Серпень, 06 в 17:16

Армія оборони Ізраїлю заявила, що операція Світанок у секторі Гази триватиме тиждень. У заяві ЦАХАЛ йдеться, що наразі не ведуться переговори щодо припинення обстрілів.

לוחמי יחידת אגוז תקפו לפני זמן קצר עמדה צבאית של ארגון הטרור הג’יהאד האיסלאמי הפלסטיני ברצועת עזה. צה”ל ממשיך לתקוף מטרות בשעה זו ברצועת עזה pic.twitter.com/RcFd08WP7O — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) August 6, 2022

З полудня п’ятниці, 6 серпня, по Ізраїлю було випущено понад 200 ракет із сектора Газа. Ізраїльські військові кажуть, що система протиракетної оборони Залізний купол продемонструвала 95% показник успішності перехоплення снарядів, випущених у бік ізраїльських міст терористичними групами з Гази.

Зараз дивляться

Речник армії Ізраїлю Ран Кочав сказав, що близько 30 ракет, випущених терористами, не перетнули кордон із Ізраїлем і впали в анклаві.

Напередодні армія Ізраїлю заявила про ліквідацію Тайсіра Джабарі – одного з ватажків терористичної організації “Ісламський джихад”. За словами Кочава, “Джабарі не був кінцевою мішенню у “Ісламському джихаді”, маючи на увазі вищих командирів одного з терористичних угруповань, убитих під час удару ЦАХАЛ у п’ятницю.

Під час понад 30 повітряних атак ВПС Ізраїлю знищили 30 цілей і 40 об’єктів терористів, зокрема п’ять пускових ракетних майданчиків, шість складів і майстерень з виробництва ракет, а також пункти спостереження.

מסוקי קרב ולוחמי יחידת מגלן תקפו לפני זמן קצר 4 עמדות צבאיות של ארגון הטרור הג’יאהד האיסלאמי הפלסטיני. צה״ל ממשיך לתקוף מטרות גא״פ ברצועת עזה pic.twitter.com/8ylw9s4X0x — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) August 6, 2022

Відомо, що Єгипет пропонував тимчасове перемир’я між Ізраїлем та “Ісламським джихадом”, але палестинське угрупування відкинуло пропозицію Каїру про тимчасове припинення вогню з Ізраїлем. Про це повідомляє телеканал Al-Mayadeen, пов’язаний з Хезбаллою.

Тим часом палестинські ЗМІ повідомляють про кілька поранених під час нового авіаудару ЦАХАЛ на півночі Гази.

Gaza: IAF airstrikes continues pic.twitter.com/SEcCdnYQmy — John Pope (@johndylanpope) August 6, 2022

В результаті авіаудару по місту Бейт-Ханун на півночі Гази кілька людей отримали поранення. Зазнало обстрілів також кілька об’єктів поблизу південного міста Хан-Юніс.

Horrific footage shows an Israeli airstrike hitting a residential building in Gaza.#GazaUnderAttack pic.twitter.com/r4neULe7CJ — Press TV (@PressTV) August 6, 2022

Армія оборони Ізраїлю заявила, що націлена на об’єкти “Ісламського джихаду” та бойовиків у всьому прибережному анклаві.

Кероване ХАМАС міністерство охорони здоров’я в секторі Гази повідомило, що 15 осіб були вбиті і 125 поранені в результаті ізраїльських авіаударів по анклаву від учора. Водночас, не повідомляється, скільки з них були представниками терористичного угрупування.

У відповідь “Ісламський джихад” продовжує запускати ракети у міста Сдерот, Ашкелон та Ашдод.

Джерело: Times of Israel, Al-Mayadeen