КНДР пропонує Кремлю 100 тис. “добровольців” для війни в Україні – ЗМІ

Серпень, 06 в 11:42

Північна Корея нібито готова направити 100 тис. своїх вояк на підтримку російської масштабної війни в Україні.

Про це повідомляє американське видання New York Post із посиланням на російське пропагандистське телебачення.

Зазначається, що таке твердження висловив російський експерт із питань оборони Ігор Коротченко. Але жодних підтверджень цим словам він не надав.

Зараз дивляться

– Є повідомлення про те, що 100 тис. північнокорейських добровольців готові приїхати та взяти участь у конфлікті… Якщо Північна Корея висловить бажання виконати свій міжнародний обов’язок боротьби з українським фашизмом, ми маємо дозволити їм, — сказав Коротченко в ефірі пропагандистського Першого каналу.

За його словами, у північнокорейців “багатий досвід ведення контрбатарейної війни”. Але в New York Post називають таке твердження надто гучним з огляду на успішне застосування Збройними силами України американських ракетних систем HIMARS.

Деякі аналітики західної розвідки вважають, що Володимиру Путіну не вистачає політичного капіталу, щоб оголосити загальну мобілізацію всередині Росії.

А очільник британської розвідки Річард Мур раніше заявив, що військові дії Росії ось-ось вийдуть з ладу, оскільки РФ дедалі складніше поповнювати армію живою силою та технікою.

– Це не діти середнього класу із Санкт-Петербурга чи Москви. Це діти з бідної сільської місцевості Росії, вони з робітничих міст у Сибіру – це гарматне м’ясо, – сказав Мур про солдатів РФ.

На початку липня радник США із національної безпеки Джейк Салліван повідомив, що Іран планує поставити Росії бойові безпілотники. Проте згодом очільник МЗС Ірану Хосейн-Амір Абдоллахіан заперечив постачання Тегераном озброєння Російській Федерації.