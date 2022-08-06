Китай припиняє співпрацю із США з ключових питань та ігнорує дзвінки з Пентагону

Серпень, 06 в 9:45

Після візиту спікера Палати представників США Ненсі Пелосі на Тайвань Китай припиняє співпрацю зі Штатами в кількох ключових сферах.

Серед них зміна клімату, військові переговори та зусилля у боротьбі з міжнародною злочинністю. Про ці заходи оголосило Міністерство закордонних справ Китаю.

У заяві йдеться про те, що діалог між представниками оборони США та Китаю буде скасовано, а співпраця щодо повернення нелегальних мігрантів, зміни клімату та розслідування міжнародних злочинів буде призупинена.

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Видання Politіco з посиланням на власні джерела пише, що китайські воєначальники проігнорували численні дзвінки своїх американських колег цього тижня на тлі кризи безпеки в Тихоокеанському регіоні.

У Китаї начебто ігнорують спроби зв’язатися з боку міністра оборони США Ллойда Остіна та голови Об’єднаного комітету начальників штабів генерала Марка Міллі.

В. о. пресаташе Пентагону Тодд Брессейл повідомив Politіco, що держсекретар США Ентоні Блінкен неодноразово наголошував на важливості повністю відкритих ліній зв’язку з керівниками оборони Китаю, щоб гарантувати можливість уникнути будь-яких прорахунків.

2 серпня спікер Палати представників США Ненсі Пелосі відвідала Тайвань попри те, що Китай був проти цього візиту і погрожував США кричущими політичними наслідками.

5 серпня у відповідь на візит Пелосі до Тайваню МЗС КНР оголосило про запровадження санкцій проти спікерки Палати представників та її найближчих родичів.

Джерело: ВВС, Politіco