Польща планує одночасно випускати самохідні артилерійські установки K9 Thunder і AHS Krab

Серпень, 06 в 19:34

Польща не має намірів відмовлятися від випуску самохідних гаубиць AHS Krab калібру 155 мм, сумісної з боєприпасами НАТО, попри запуск виробництва південнокорейських самохідних артилерійських установок K9 Thunder.

Про це повідомив очільник оборонної компанії Polska Grupa Zbrojeniowa Себастьян Чвалек. За його словами, Міністерство оборони Польщі зробить пріоритетом питання розширення виробництва на тлі збільшення попиту на самохідні артилерійські установки з боку України.

Він зауважив, що ліцензійна угода на виробництво південнокорейських самохідних артилерійських установок K9 Thunder не вплине на виробництво гаубиць AHS Krab.

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Виробництво САУ K9 Thunder калібру 155 мм розпочнеться у 2025 році разом із південнокорейськими танками K2. Згідно з планом, перші зразки можуть бути готовими у 2026 році.

Джерело: Polske Radio 24