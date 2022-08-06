Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ / Світові новини

Польща планує одночасно випускати самохідні артилерійські установки K9 Thunder і AHS Krab

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Гаубиці PzH 2000
Фото: Getty Images

Польща не має намірів відмовлятися від випуску самохідних гаубиць AHS Krab калібру 155 мм, сумісної з боєприпасами НАТО, попри запуск виробництва південнокорейських самохідних артилерійських установок K9 Thunder.

Про це повідомив очільник оборонної компанії Polska Grupa Zbrojeniowa Себастьян Чвалек. За його словами, Міністерство оборони Польщі зробить пріоритетом питання розширення виробництва на тлі збільшення попиту на самохідні артилерійські установки з боку України.

Він зауважив, що ліцензійна угода на виробництво південнокорейських самохідних артилерійських установок K9 Thunder не вплине на виробництво гаубиць AHS Krab.

Зараз дивляться

Виробництво САУ K9 Thunder калібру 155 мм розпочнеться у 2025 році разом із південнокорейськими танками K2. Згідно з планом, перші зразки можуть бути готовими у 2026 році.

Читайте
Північна Македонія надасть Україні броньовані штурмовики Су-25 - Подоляк

Джерело: Polske Radio 24

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка