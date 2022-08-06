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Відбитки Путіна присутні всюди: чи причетний Кремль до відставки Драґі

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Маріо Драгі
Фото: Depositphotos

У світовій пресі дедалі частіше з’являються докази того, що саме Росія причетна до відставки прем’єр-міністра Італії Маріо Драґі.

Головний редактор газети Corriere della Sera Федеріко Фубіні у своїй колонці для Project Syndicate пише, що зараз Кремль з надією та радістю дивиться на перспективу нового уряду в Італії.

— Схоже, відбитки пальців президента Росії Володимира Путіна присутні на всіх останніх політичних подіях, кульмінацією яких стала відставка Маріо Драгі з поста прем’єр-міністра Італії, – пише Фубіні.

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну Драґі підтримав жорсткі санкції проти РФ та запропонував підтримку Україні. Фубіні наголошує, що обидва рішення подолали шлях опору з боку популістських партій у коаліції Драґі. Йдеться про Рух п’яти зірок, який очолює експрем’єр Джузеппе Конте та партія Ліги Маттео Сальвіні. Але негативна реакція з боку популістів зростала.

Зараз дивляться

Фубіні пише, що російське посольство в Римі місяцями “залицялося до Сальвіні”. Зазначається, що політику навіть оформили квиток до Москви для “мирної місії”, але після громадського обурення поїздка була скасована. А ще Сальвіні мав вечерю з посолом РФ лише через тиждень після повномасштабного вторгнення РФ.

Маттео Сальвіні

Маттео Сальвіні. Фото: Depositphotos

Окрім того, експрем’єр та давній товариш Путіна Сільвіо Берлусконі мав принаймні одну телефонну розмову з російським послом за кілька днів до відставки Драгі.

Представники партії Ліги вже давно шукали фінансування на російських теренах. Так було у 2018 році, а через два роки уряд Конте дозволив Путіну направити масштабну військову місію до Італії під виглядом надання гуманітарної допомоги під час пандемії.

— Враховуючи ці підозрілі минулі справи, італійські політичні оглядачі тепер сприймають як належне те, що Кремль тиснув на своїх італійських помічників, щоб усунути уряд Драгі, – пише Фубіні.

Всім відомо, що Кремль втручається в демократичну політику Заходу: від референдуму 2016 про Brexit і вибори президента у США до фінансування партії Марін Ле Пен у Франції. Немає підстав думати, що Москва не буде використовувати подібну тактику в Італії, з метою посіяти розкол в ЄС.

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Нещодавнє опитування свідчить, що Путін дуже непопулярний в Італії: 56% італійців звинувачують Росію у війні. Але італійці не унікальні у своїй схильності голосувати з думкою про хліб та масло, а не у відповідь на міжнародні інтриги. І тут права коаліція готова запропонувати щось для кожного. Проросійськи налаштований електорат може проголосувати за Лігу чи Forza Italia, ті, хто почувається більш прозахідним і проукраїнським, можуть віддати свій голос за Братів Італії, які зараз впевнено лідирують в опитуваннях.

Джорджі Мелоні

Джорджа Мелоні. Фото: Depositphotos

Очільниця партії Брати Італії Джорджа Мелоні на виборах 2018 року виступала проти санкцій проти РФ, але відтоді зайняла іншу позицію і підтримала рішення Драґі постачати зброю Україні. Водночас, пише Фубіні, не зрозуміло, як виглядатиме зовнішня політика уряду під керівництвом Мелоні.

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На завершення журналіст пише, незалежно від відомих спроб Кремля повалити уряд Драґі, одне ясно точно – Москва, ймовірно, дивиться на перспективу уряду Мелоні-Сальвіні-Берлусконі з надією та радістю.

Джерело: Project Syndicate

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