Відбитки Путіна присутні всюди: чи причетний Кремль до відставки Драґі

Серпень, 06 в 13:45

У світовій пресі дедалі частіше з’являються докази того, що саме Росія причетна до відставки прем’єр-міністра Італії Маріо Драґі.

Головний редактор газети Corriere della Sera Федеріко Фубіні у своїй колонці для Project Syndicate пише, що зараз Кремль з надією та радістю дивиться на перспективу нового уряду в Італії.

— Схоже, відбитки пальців президента Росії Володимира Путіна присутні на всіх останніх політичних подіях, кульмінацією яких стала відставка Маріо Драгі з поста прем’єр-міністра Італії, – пише Фубіні.

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну Драґі підтримав жорсткі санкції проти РФ та запропонував підтримку Україні. Фубіні наголошує, що обидва рішення подолали шлях опору з боку популістських партій у коаліції Драґі. Йдеться про Рух п’яти зірок, який очолює експрем’єр Джузеппе Конте та партія Ліги Маттео Сальвіні. Але негативна реакція з боку популістів зростала.

Зараз дивляться

Фубіні пише, що російське посольство в Римі місяцями “залицялося до Сальвіні”. Зазначається, що політику навіть оформили квиток до Москви для “мирної місії”, але після громадського обурення поїздка була скасована. А ще Сальвіні мав вечерю з посолом РФ лише через тиждень після повномасштабного вторгнення РФ.

Окрім того, експрем’єр та давній товариш Путіна Сільвіо Берлусконі мав принаймні одну телефонну розмову з російським послом за кілька днів до відставки Драгі.

Представники партії Ліги вже давно шукали фінансування на російських теренах. Так було у 2018 році, а через два роки уряд Конте дозволив Путіну направити масштабну військову місію до Італії під виглядом надання гуманітарної допомоги під час пандемії.

— Враховуючи ці підозрілі минулі справи, італійські політичні оглядачі тепер сприймають як належне те, що Кремль тиснув на своїх італійських помічників, щоб усунути уряд Драгі, – пише Фубіні.

Всім відомо, що Кремль втручається в демократичну політику Заходу: від референдуму 2016 про Brexit і вибори президента у США до фінансування партії Марін Ле Пен у Франції. Немає підстав думати, що Москва не буде використовувати подібну тактику в Італії, з метою посіяти розкол в ЄС.

Нещодавнє опитування свідчить, що Путін дуже непопулярний в Італії: 56% італійців звинувачують Росію у війні. Але італійці не унікальні у своїй схильності голосувати з думкою про хліб та масло, а не у відповідь на міжнародні інтриги. І тут права коаліція готова запропонувати щось для кожного. Проросійськи налаштований електорат може проголосувати за Лігу чи Forza Italia, ті, хто почувається більш прозахідним і проукраїнським, можуть віддати свій голос за Братів Італії, які зараз впевнено лідирують в опитуваннях.

Очільниця партії Брати Італії Джорджа Мелоні на виборах 2018 року виступала проти санкцій проти РФ, але відтоді зайняла іншу позицію і підтримала рішення Драґі постачати зброю Україні. Водночас, пише Фубіні, не зрозуміло, як виглядатиме зовнішня політика уряду під керівництвом Мелоні.

На завершення журналіст пише, незалежно від відомих спроб Кремля повалити уряд Драґі, одне ясно точно – Москва, ймовірно, дивиться на перспективу уряду Мелоні-Сальвіні-Берлусконі з надією та радістю.

Джерело: Project Syndicate