Серпень, 06 в 15:54

У суботу, 6 серпня, на автозаправних станціях (АЗС) у Польщі здешевшали всі види пального.

Зокрема, бензин марки А-95 сьогодні можна в середньому придбати за ціною 7,05 злотих за літр (55,6 грн за курсом Національного банку України станом на 6 серпня). Напередодні це пальне продавали за ціною 7,08 злотих/літр.

Середня вартість бензину марки А-98 знизилася до 7,45 злотих/літр (58,7 грн) з 7,47 злотих/літр днем раніше.

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Здешевшав і літр дизпалива – до 7,28 злотих/літр (57,4 грн) у порівнянні з 7,32 злотих за літр напередодні.

Вартість преміального дизеля знизилася до 7,58 злотих/літр (59,8 грн). У п’ятницю це пальне продавали на польських АЗС за середньою ціною 7,62 злотих/літр.

Трохи знизилася й вартість автогазу (LPG) – до 3,26 злотих за літр (25,7 грн) з 3,27 злотих/літр у п’ятницю.

Ціни на паливо варіюються залежно від воєводства Польщі. Наприклад, ціни на бензин А-95 найнижчі у Вармінсько-Мазурському воєводстві (6,42 злотих/літр, або 50,6 грн), а найвищі – в Підкарпатському воєводстві (7,24 злотих/літр, або 57,1 грн).

Вартість дизпалива коливається від 6,08 злотих за літр (47,9 грн) у Свентокшиському воєводстві до 7,58 злотих/літр (59,8 грн) у Сілезькому воєводстві.

Вартість пального в Україні

Ціни на пальне в Україні сьогодні впали. Наприклад, бензин А-95 здешевшав і в середньому коштує на АЗС 50,05 грн/л.

Ціни на бензин А-92 впали на 19 копійок – з 48,76 грн до 48,57 грн/л.

Середня вартість дизпалива становить 54,40 грн/л.

Джерело: AutoCentrum.pl

Фото: AutoCentrum.pl