Серпень, 07 в 16:46

У неділю Amnesty International вибачилася за “страждання та обурення”, які спричинила їхня доповідь, у якій організація звинуватила українську армію у загрозі цивільному населенню через присутність ЗСУ у житлових районах.

— Amnesty International глибоко шкодує про страждання та обурення, які спричинив наш пресреліз про тактику бойових дій українських військових, — йдеться в електронному листі, який організація направила Reuters.

Amnesty International зазначила, що її пріоритетом “у будь-якому конфлікті є забезпечення захисту цивільних осіб”.

Водночас там заявили, що вони підтримують викладені у звіті дані, але “шкодують” про завданий біль.

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Звіт розкритикував президент України Володимир Зеленський. Він звинуватив організацію у спробах перекласти відповідальність з російської агресії на ЗСУ, а керівниця українського офісу Amnesty International Оксана Покальчук подала у відставку, заявивши, що звіт є пропагандистським подарунком для Москви. Очільник МЗС Дмитро Кулеба сказав, що AI створює фальшивий баланс між злочинцем та жертвою.

6 серпня президент Володимир Зеленський дорікнув Amnesty International за красномовне мовчання, яке ще раз вказує на маніпулятивну вибірковість цієї організації довкола ситуації на ЗАЕС.