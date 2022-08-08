Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ / Світові новини

Чому б тобі не переїхати в Росію: посол України в Австрії відповів засновнику Pink Floyd

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Чому б тобі не переїхати в Росію: посол України в Австрії відповів засновнику Pink Floyd

Посол України в Австрії Олександр Щерба розкритикував слова засновника британського року-гурту Pink Floyd Роджера Вотерса про те, що президент США Джо Байден начебто “розпалює ворожнечу в Україні, що є величезним злочином”.

Щерба запитав у 78-річного музиканта, коли він нарешті переїде жити до Російської Федерації, якщо вважає очільника Кремля Володимира Путіна “хорошим”.

Зараз дивляться

– Гей, Роджер Вотерсе, спочатку ти кажеш, що війни не буде, тому що Путін занадто хороший. Тепер йде війна, а ти кажеш, що вона почалася з об’єктивних причин. Чому б тобі не переїхати, нарешті, до Росії? Безвольний, безсердечний, нещадний, заблудлий чоловічок, – заявив посол України в Австрії.

Засновник гурту Pink Floyd Роджер Вотерс дав інтерв’ю, в якому назвав президента США Джо Байдена великим злочинцем через те, що він начебто “розпалює вогонь ворожнечі в Україні”.

Читайте
Істерія з повістками та "зрада" у соцмережах: як РФ намагається зірвати мобілізацію в Україні

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка