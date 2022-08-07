Серпень, 07 в 19:32

Влада Ірану стверджує, що не даватиме Російській Федерації використовувати іранські супутники-шпигуни у своїх цілях.

Про це йдеться у повідомленні іранського держінформагентства IRNA.

Повідомлення про можливість Росії користуватись супутниками Ірану з’явилась після публікації американського видання The Washington Post, яке, посилаючись на свої джерела, повідомила, що за даними західних розвідок, після запуску іранського розвідувального супутника Хаям, призначеного на 9 серпня, влада РФ зможе перші кілька місяців користуватись космічним апаратом у своїх потребах, в першу чергу, для відстежування цілей в рамках російсько-української війни.

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7 серпня космічне агентство Ірану виступило зі спростуванням цієї інформації.

У ньому йдеться про те, що іранські фахівці будуть давати усі команди для управління супутником.

– Усі розпорядження, пов’язані з керуванням та експлуатацією цього супутника, виконуватимуться і віддаватимуться відразу після запуску іранськими фахівцями, що базуються на космічних базах, що належать Міністерству зв’язку та інформаційних технологій, на території Ісламської Республіки Іран, – зазначили у відділі зв’язків із громадськістю Іранської космічної агенції, яке цитує IRNA.

Крім того, у повідомленні йдеться, що увесь обмін даними з апаратом проходитиме через центр управління супутником, який розташований на території Ірану.

В іранському космічному агентстві додали, що дані, які з’явилися повідомлення в деяких ЗМІ про використання знімків цього супутника у військових цілях інших країн, не відповідають дійсності.

За даними WP, супутник Хаям Ірану потрібен для військових цілей. В першу чергу, для розвідки території Ізраїлю та арабських країн Перської затоки.

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Джерело: IRNA