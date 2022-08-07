Ізраїль повідомив про ліквідацію ще одного командира “Ісламського джихаду”

Серпень, 07 в 16:05

Армія оборони Ізраїлю повідомила про ліквідацію у секторі Гази Халеда Мансура – одного з військових командирів угрупування “Ісламський джихад”.

Мансура ліквідували під час авіаудару по сектору Гази.

Його вважали другим за рангом командувачем організації. Мансур відповідав за діяльність угруповання у південній частині сектору Гази. У п’ятницю ЦАХАЛ ліквідував Тайсіра аль-Джабарі, який відповідав за північ.

Зараз дивляться

Окрім Мансура в результаті авіаудару загинули його заступник Зіяд Мадалаль та бригадний командир Хаттаб Амассі.

״עלות השחר״

סיכול בכיר נוסף בג’יהאד האיסלאמי הפלסטיני: מטוסי קרב פגעו אמש בבכיר בארגון הגא”פ, ח’אלד מנצור, מפקד מרחב דרום ברצועת עזה. דרגתו של ח’אלד מנצור מקבילה לדרגת גנרל. הפעולה אושרה על ידי ראש המטה הכללי, שר הביטחון וראש הממשלה >> https://t.co/dmPLGjHS6U pic.twitter.com/wUScArVjao — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) August 7, 2022

У ніч із суботи на неділю армія Ізраїлю продовжила свою операцію Світанок проти “Ісламського джихаду”. За повідомленням ЦАХАЛ, вдалося вразити близько 140 військових цілей, включаючи підземні тунелі, з яких здійснювалися атаки джихадистів.

Таким чином, Ізраїлю за час військової операції, що розпочата у п’ятницю, вдалося ліквідувати двох високопоставлених командирів “Ісламського джихаду”.

За даними міністерства охорони здоров’я сектору Гази, в результаті ізраїльських авіаударів загинули вже понад 30 палестинців, включаючи шістьох дітей. Палестинська сторона повідомляє про 250 мешканців сектору Гази, які отримали поранення.

З території сектора Гази з моменту старту операції Світанок по Ізраїлю було випущено 580 ракет. 120 із них впали в самому секторі Гази, близько 200 – перехопила система Залізний купол. До лікарень доставили 28 ізраїльтян з легкими ушкодженнями.

ЦАХАЛ опублікував відео, як одна з ракет під час обстрілу з боку сектору Гази, падає відразу після запуску у Газі.

תיעוד הירי הרקטי הכושל של גא״פ בג׳אבליה: pic.twitter.com/wfiOsQ3l3c — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) August 7, 2022

У понеділок Рада безпеки ООН проведе позачергове засідання через ескалацію конфлікту навколо сектору Гази.

Загострення арабо-ізраїльського конфлікту почалося у понеділок, після арешту на території Західного берега річки Йордан одного з лідерів “Ісламського джихаду” Бассама аль-Сааді. Угрупування заявило, що не залишить арешт свого лідера без відповіді.

Ізраїльська розвідка повідомила про теракти, що готуються з боку ісламістів. У відповідь Ізраїль у п’ятницю розпочав військову операцію Світанок, завдавши ударів по території сектору Газа. Ізраїльське командування продовжує операцію.

Джерело: The Times of Israel

Скріншот: Tsahal