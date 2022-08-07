Ізраїль та палестинці домовились про перемир’я – ЗМІ

Серпень, 07 в 18:59

Ізраїль та палестинці, ймовірно, домовилися про припинення вогню за посередництва третьої сторони. Перемир’я може розпочатися вже з вечора 7 серпня. Однак також з’явилася інформація, що владі Ізраїлю погрожували великим загостренням.

Офіційного підтвердження щодо перемир’я поки що не надходило.

Ізраїльський високопосадовець сказав, що немає впевненості у тому, що буде припинення вогню, але переговори тривають.

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Раніше палестинський чиновник заявив, що пропозиція Єгипту передбачала початок припинення вогню о 20.00, але також є інформація, що точний час ще не визначено.

Нагадаємо, що армія оборони Ізраїлю заявила, що операція Світанок у секторі Гази триватиме тиждень. З полудня п’ятниці, 6 серпня, по Ізраїлю було випущено понад 200 ракет із сектора Газа.

Джерело: The Jerusalem Post