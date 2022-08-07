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Масштабна пожежа на Кубі: горять резервуари з паливом, є постраждалі

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
Масштабна пожежа на Кубі: горять резервуари з паливом, є постраждалі

На Кубі неподалік від міста Матансас виникла масштабна пожежа на базі для зберігання палива.

За інформацією місцевої влади, резервуар з паливом загорівся після того, як в нього влучила блискавка. Через сильний вітер пожежу було дуже складно гасити, тому вогонь перекинувся на другий.

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Місцеві ЗМІ пишуть, що блискавка влучила в резервуар місткістю 50 тис. тонн нафти. На момент удару він був заповнений на 50%.

У Міністерстві охорони здоров’я Республіки Куба повідомили, що внаслідок пожежі загинула одна людина, ще 121 постраждала. Після огляду лікарів 85 з них вже виписали, 36 госпіталізували.

Також повідомляється, що 17 людей зникли безвісти. Крім того, близько 1 000 мешканців з околиць міста Матансас евакуювали.

Кубинські пожежники продовжують гасити вогонь. Влада звернулася за допомогою до сусідніх країн, зокрема до Мексики та Венесуели.

Фото: Manuel Marrero Cruz

Джерело: ВВС
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