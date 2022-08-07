Серпень, 07 в 9:50

На Кубі неподалік від міста Матансас виникла масштабна пожежа на базі для зберігання палива.

За інформацією місцевої влади, резервуар з паливом загорівся після того, як в нього влучила блискавка. Через сильний вітер пожежу було дуже складно гасити, тому вогонь перекинувся на другий.

Se trabaja de forma ininterrumpida para extinguir el incendio de grandes proporciones en la Zona Industrial de la Atenas de #Cuba.#FuerzaMatanzas, que de esta saldremos. pic.twitter.com/l64k7sLZKC — Manuel Marrero Cruz (@MMarreroCruz) August 6, 2022

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Місцеві ЗМІ пишуть, що блискавка влучила в резервуар місткістю 50 тис. тонн нафти. На момент удару він був заповнений на 50%.

У Міністерстві охорони здоров’я Республіки Куба повідомили, що внаслідок пожежі загинула одна людина, ще 121 постраждала. Після огляду лікарів 85 з них вже виписали, 36 госпіталізували.

Також повідомляється, що 17 людей зникли безвісти. Крім того, близько 1 000 мешканців з околиць міста Матансас евакуювали.

Кубинські пожежники продовжують гасити вогонь. Влада звернулася за допомогою до сусідніх країн, зокрема до Мексики та Венесуели.

Фото: Manuel Marrero Cruz