Серпень, 07 в 13:53

На АЗС у Польщі у неділю, 7 серпня, здешевшали всі види пального, окрім бензину марки А-98.

Середня ціна на нього за день зросла з 7,45 до 7,58 злотих/літр (59,7 грн за курсом Національного банку України станом на 7 серпня).

Водночас бензин марки А-95 сьогодні пропонують по 7 злотих за літр (55,16 грн за курсом НБУ. Напередодні це пальне продавали по 7,05 злотих/літр.

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Дизель також трохи здешевшав. Якщо напередодні літр пального коштував 7,28 злотих, сьогодні його середня вартість знизилася до 7,25 злотих/літр (57,13 грн).

Ціна на преміальний дизель знизилася з 7,58 до 7,56 злотих/літр (59,57 грн).

Вартість автогазу (LPG) майже не змінился. Вчора було 3,26 злотих за літр, а сьогодні пальне пропонують по 3,25 злотих/літр (25,61 грн).

Ціни на пальне у Польщі варіюються залежно від воєводства. Наприклад, бензин А-95 найдешеший у Вармінсько-Мазурському воєводстві (6,37 злотих/літр, або 50,19 грн), а найдорожчий – у Люблінському (7,22 злотих/літр, або 56,89 грн).

Вартість дизеля коливається від 5,99 злотих за літр (47,2 грн) у Свентокшиському воєводстві до 7,57 злотих/літр (59,65 грн) у Сілезькому.

Ціни на пальне в Украні сьогодні також знизилися. Зокрема бензин А-95+ здешевшав до 51 грн/л.

Літр бензину А-95 на АЗС коштує 48,89 грн, але бензин А-92 здорожчав на 29 копійок – до 48,86 грн/л.

Дизель пропонують по 54,28 грн/л, а автогаз – по 28,15 грн.

Джерело: AutoCentrum.pl

Фото: AutoCentrum.pl