Наступні два місяці можуть вирішити результат війни в Україні – очільник Бюро нацбезпеки Польщі

Серпень, 08 в 23:44

Наступні два місяці можуть вирішити результат повномасштабної війни в Україні, розпочатої країною-агресором Росією. Про це заявив очільник Бюро національної безпеки Польщі Павло Солох.

За його словами, ці місяці можуть стати вирішальними. Солох зазначив, що Росія намагається застосовувати на Донбасі тактику “килимових рейдів”.

– РФ застосовує на Донбасі тактику “килимових рейдів”, проте без високоточної зброї її прогрес невтішний для Кремля. Все вказує на те, що найближчі два місяці можуть стати вирішальними, – вважає він.

Керівник польського Бюро нацбезпеки зазначив, що чергова спроба наступу могла б створити підстави для переговорів між Україною та Росією про мир або тимчасове припинення вогню.

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