Навіть у разі браку газу: у Німеччині виключають запуск Північного потоку-2

У Німеччині виключають можливість введення в дію газопроводу Північний потік-2.

Про це повідомляє Tagesschau з посиланням на заяву речника німецького уряду.

На запитання, чи може змінитися рішення про зупинку процесу сертифікації Північного потку-2 восени через відсутність необхідних обсягів газу.

— Так, він (канцлер Олаф Шольц, – Ред. ) це виключає. Попереду нас чекають важкі місяці, але ми твердо стоїмо на боці України і підтримуємо санкції, які ми узгодили разом з Європейським Союзом і міжнародним співтовариством, – відповів речник.

Він також додав, що Шольц не вважає, що підтримка санкцій проти Росії слабшає навіть з урахуванням очікуваного зростання рахунків за електроенергію.

Раніше федеральний міністр економіки Німеччини, віцеканцлер Роберт Габек заявив, що введення в експлуатацію Північного потоку-2, на чому не раз наполягала Росія, стало б капітуляцією Берліна.

Джерело: Tagesschau