Неправильно, що росіяни подорожують Європою, поки РФ веде війну – прем’єр Фінляндії

Серпень, 08 в 20:20

Прем’єр-міністр Фінляндії Санна Марін підтримує обмеження видачі туристичних віз до країн Європи. Про це повідомляє фінська телерадіокомпанія Yle.

За її словами, такі рішення необхідно ухвалювати спільно в ЄС. Водночас, на її думку, Фінляндія самостійно могла б уповільнити видачу в’їзних документів.

— Неправильно, що поки Росія веде агресивну та жорстоку війну в Європі, росіяни можуть жити, наче нічого не сталося, і подорожувати Європою. Це несправедливо, – каже Марін.

Вона наголосила, що росіяни використовують Фінляндію як перевалочний пункт. Через території Фінляндії громадяни Росії їдуть до інших країн на відпочинок.

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— У нас немає власного санкційного законодавства, яке б дозволило обмежити такі дії з боку російських туристів. Можливо, існують інші способи, наприклад, ми можемо загальмувати видачу віз. Тобто фактично обмежити в’їзд, хоч формально він був би відкритий, – наголосила вона.

Наразі кілька країн ЄС повністю припинили видачу віз росіянам. Наприклад, на початку серпня латвійське посольство у Росії на невизначений термін зупинило видачу для російських громадян віз. Єдиним винятком для видачі візи є необхідність поїздки на похорон когось із близьких родичів.

Також в Естонії можна подати заяву на візу лише в разі похорону близькогого родича, а Данія видає візи лише для офіційних візитів.

У Чехії та Мальті можна отримати візу лише для членів сімей громадян ЄС, а в Бельгії можна подати лише студентську візу, візу для дослідників та одноразову робочу. Словаччина видає візи лише за крайньої необхідності, а також для деяких видів робітників.

Джерело: Yle