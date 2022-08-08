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Факти / Світ / Світові новини

США нададуть Україні додаткові $4,5 млрд на потреби держбюджету

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Прапор США

Сполучені Штати Америки планують виділити Україні додаткові $4,5 млрд на потреби державного бюджету.

Фінансування надходитиме Києву в декілька етапів, зазначили у Міністерстві оборони США. У серпні очікується перший транш на суму $3 млрд.

Кошти США мають допомогти українському уряду підтримувати основні функції, включаючи соціальну та фінансову допомогу населенню, дітям з інвалідністю та мільйонам внутрішньо переміщених осіб.

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Група Світового банку оголосила про додаткове фінансування у розмірі $4,5 млрд для України в рамках проекту PEACE, метою якого є допомога уряду у задоволенні нагальних потреб через війну. Пакет фінансування складається із гранту у розмірі $4,5 млрд, наданого США.

У Пентагоні оголосили, що США нададуть Україні додаткову допомогу у сфері безпеки ще на $1 млрд. У новий пакет увійдуть додаткові боєприпаси для HIMARS та 75 тис. снарядів калібром 155-мм.

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