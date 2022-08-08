Серпень, 08 в 15:37

У Польщі продовжує дешевшати пальне. У понеділок, 8 серпня, на польських АЗС впали ціни на бензин та дизельне паливо.

Зокрема, літр бензину марки А-95 продають у середньому за 6,92 злотих (55 грн за курсом Національного банку України станом на 8 серпня). Напередодні це пальне коштувало 7 злотих за літр.

Середня вартість бензину марки А-98 знизилася до 7,57 злотих/літр (60,2 грн) з 7,58 злотих/літр днем раніше.

Зараз дивляться

Здешевшало і дизпаливо: сьогодні літр можна придбати в середньому за 7,19 злотих (57,2 грн), тоді як напередодні за нього потрібно було заплатити 7,23 злотих.

Середня ціна на преміальний дизель знизилася з 7,56 злотих до 7,49 злотих/літр (59,5 грн).

Водночас середня вартість автогазу (LPG) за добу не змінилася і становить 3,25 злотих/літр (25,8 грн).

Залежно від воєводства, ціни на пальне можуть відрізнятися. Наприклад, вартість бензину А-95 коливається від 5,79 злотих/літр (46 грн) у Любуському воєводстві до 7,11 злотих за літр (56,5 грн) у Підкарпатському воєводстві.

Ціни на бензин А-98 найнижчі в Нижньосілезькому воєводстві (7,19 злотих/літр, або 57,2 грн), а найвищі – в Західнопоморському воєводстві (8,25 злотих за літр, або 65,6 грн).

Літр дизпалива найменше коштує в Свентокшиському воєводстві (6,24 злотих, або 49,6 грн), а найбільше – у Вармінсько-Мазурському та Малопольському воєводствах (7,30 злотих, або 58 грн).

Ціни на АЗС в Україні

Вартість пального в Україні 8 серпня не змінилася порівняно з попереднім днем.

Наприклад, бензин категорії А-95+ в середньому можна придбати за 51 грн/л, категорії А-95 – за 49,89 грн.

Вартість бензину А-92 коливається в межах 48,86 грн/л. Середня ціна дизпалива становить 54,28 грн/л, автогазу – 28,15 грн.

Джерело: AutoCentrum.pl

Фото: AutoCentrum.pl