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Байден підписав документи щодо ратифікації членства Фінляндії та Швеції в НАТО

Ілля Нежигай, редактор стрічки
Джо Байден
Фото: Depositphotos

Президент Сполучених Штатів Джо Байден затвердив ратифікацію щодо приєднання Фінляндії та Швеції до Організації Північноатлантичного договору (НАТО).

Підписання відповідних документів відбулось у Білому домі 9 серпня.

– Разом ми взяли на себе зобов’язання, що Сполучені Штати, Фінляндія і Швеція продовжать зберігати пильність щодо будь-яких загроз для нашої спільної безпеки, – заявив американський президент.

Він зауважив, що цей крок зробить Європу та увесь світ більш безпечним.

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Джо Байден додав, що перед підписанням мав телефонні розмови з фінським та шведським лідерами.

Американський лідер закликав союзників по Альянсу якомога швидше завершити процеси ратифікації на національному рівні, щоб Швеція та Фінляндія стали офіційними членами НАТО.

Крім країн північної Європи, президент США згадав про напад Росії на Україну.

– У момент, коли путінська Росія нищить мир і безпеку в Європі, коли автократи кидають виклик засадам картині світу, яка базується на порядку, міць Північноатлантичного Альянсу й відданість Сполучених Штатів НАТО є найважливішим чинником, ніж будь-коли, – сказав Джо Байден.

Американський президент нагадав, що своїми діями російський лідер хотів роз’єднати НАТО, однак вийшло навпаки.

Нагадаємо, на початку липня Фінляндія та Швеція підписали протоколи про вступ в Північноатлантичний Альянс.

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Джерело: NBC News

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