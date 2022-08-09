Серпень, 09 в 8:42

Країни південної Європи потайки проводять рекордні закупівлі російської нафти, порушуючи антиросійські санкції Заходу.

Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на власні джерела.

– Постачання російської нафти в порти Італії та Туреччини глобально зросли, як і в цілому в Середземноморський регіон, ставши найвищими з середини червня, – кажуть вони.

Крім того, за сім тижнів до максимуму зросли постачання сирої нафти з експортних терміналів у Балтійському та Чорному морях на нафтопереробні заводи в Італії. А от постачання до Туреччини були найбільшими за шість тижнів.

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Іспанія прийняла свій перший вантаж сирої нафти Urals з квітня, причому партія, що належить казахстанській KazTransOil, була доставлена ​​в Більбао.

Минулого тижня також прийшов перший з лютого вантаж Urals до Греції. А Болгарія та Румунія наростили обсяги купівлі російської нафти до 255 тис. барелів на добу.

– Збільшення потоків до низки європейських країн перед набуттям чинності санкцій демонструє труднощі, які матиме регіон у намаганнях вийти з-під залежності від російської нафти. Ідентифікація деяких із цих вантажів як неросійських, навіть якщо вони належать до російського сорту, доставленого з російського порту, свідчить, наскільки важко буде контролювати санкції, коли вони набудуть чинності в грудні, – зазначили в агентстві.

Якщо порівняти нинішні показники відвантаження російської сирої нафти з лютневими, то вони низькі. Однак за чотири тижні середні поставки зросли до найвищого рівня – на 3,25 млн барелів на день.

Раніше Bloomberg повідомляло, що РФ, ймовірно, знайшла новий спосіб оминати санкції на транспортування нафти. Для цього вона використовує нафтовий термінал Ель-Хамра у Єгипті.