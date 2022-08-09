Серпень, 09 в 16:40

Заступник міністра оборони США Колін Каль заявив, що Пентагон поки що не відправлятиме Україні нові РСЗВ HIMARS, проте має намір відправити достатньо боєприпасів (GMLRS) для них.

Про це Колін Каль сказав журналістам під час брифінгу, повідомляє пресслужба Пентагону.

За словами Каля, в останньому пакеті допомоги Україні США відправили величезну кількість GMLRS.

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– Ми відправили 16 систем HIMARS, що насправді досить багато. Знову ж таки, це не ті системи, які, за нашими оцінками, українцям потрібні сотнями, щоб мати ефект. Це високоточні системи наведення для дуже конкретних типів цілей, і українці використовують їх як такі, — зазначив заступник міністра оборони.

Він зазначив, що британці передали Україні три системи M270 MRS, які, по суті, є такою самою системою, але вона сконструйована на шасі бронетранспортера. Німеччина також взяла на себе зобов’язання надати три одиниці.

Колін Каль вважає, що зараз важливо забезпечити українців безперервним потоком снарядів до РСЗВ HIMARS.

– Отже, наша оцінка полягає в тому, що українці у досить хорошому положенні з точки зору числа цих систем, і зараз для нас пріоритет – забезпечити для них безперервний потік поставок GMLRS, – підсумував заступник міністра оборони Колін Каль.

ЗСУ вночі, 8 серпня, вдарили з систем HIMARS по пунктах тимчасової дислокації росіян у Мелітополі. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

Джерело: Пентагон