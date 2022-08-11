Серпень, 11 в 16:47

Збройні сили України сподіваються на підтримку білоруських партизанів.

Про це Белсат заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, коментуючи інформацію про вибухи на військовому аеродромі Зябрівка під Гомелем.

За словами Ігната, білоруські партизани дуже добрі та розумні люди, які всіляко допомагають Україні боротися з російським окупантом.

Зараз дивляться

Спікер командування ЗС ЗСУ впевнений, що білоруський народ допоможе українцям перемогти агресора.

– Ми знаємо, що вони надзвичайно добрі, розумні та кмітливі люди, які вже надзвичайно добре допомагають нашій державі, Збройним силам України. І ми лише дякуємо братському білоруському народу, який допоможе Україні перемогти окупантів і вигнати їх з нашої землі. І з вашою теж, – заявив Юрій Ігнат.

Але щодо Зябрівки, то за словами Юрія Ігната, тут слід довіряти офіційній інформації Міністерства оборони України, як і у випадку зі знищенням російських літаків на військовому аеродромі в Новофедорівці в окупованому Криму.

Нагадаємо, що 10 серпня близько опівночі в Гомельському районі пролунали вибухи і сталася пожежа. Очевидці повідомили про не менше вісім спалахів.

У Міністерстві оборони Білорусі заявили, що начебто зайнялась одна з одиниць техніки, якій замінили двигун.

Нагадаємо, що 9 серпня на військовому аеродромі Саки в Новофедорівці в тимчасово окупованому росіянами Криму пролунали кілька вибухів.