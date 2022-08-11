Серпень, 11 в 17:12

Близько 13 тис. білоруських військових дали згоду йти воювати проти України.

Про це на брифінгу в Media Center Ukraine повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов.

За його словами, Росія усіляко продовжує втягувати Білорусь у війну проти України. За оперативними даними, вздовж державного кордону України розгорнуті шість батальйонів збройних сил Білорусі.

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– За попередніми даними, до 13 тис. осіб з-поміж чинних та колишніх військовослужбовців підрозділів білоруських сил спеціальних операцій, а також ОМОНу підписали згоду на участь у війні проти України, – сказав Громов.

Також, окрім власних збройних сил, Росія запрошує на полігони Білорусі й іноземних представників.

3 серпня на аеродром Мочулище у Мінську область прибули іноземні підрозділи від РФ, В’єтнаму, Узбекистану, Камеруну, Таджикистану, Сирії, Лаосу та Малі.

У Генеральному штабі ЗСУ наголошують, що це робиться задля створення картинки нібито міжнародної військової підтримки Росії.

Щодо мобілізації в РФ, то там російська влада наразі планує призвати 8 тис. осіб.