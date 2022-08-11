Серпень, 11 в 14:55

Ідею заборонити видачу шенгенських віз громадянам Росії навряд чи вдасться реалізувати.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц. Він наголосив, що ФРН уже запровадила санкції проти великої кількості конкретних росіян.

– Мені дуже важко уявити такий розвиток подій, – сказав він на пресконференції, коментуючи ініціатву заборонити видачу шенгенських віз росіянам.

26 липня голова МЗС Естонії Урмас Рейнсалу повідомив, що його відомство працює над пропозиціями для Європейського Союзу щодо припинення видачі шенгенських віз громадянам РФ.

Зараз дивляться

Він пояснив, що обмеження на поїздки для громадян Росії мають бути узгоджені на рівні Євросоюзу.

Очільник МЗС Естонії назвав неприйнятною ситуацію, за якої росіяни масово відвідують країни ЄС, зокрема з туристичною метою, в той час як в Україні через обстріли РФ гинуть діти.

11 серпня стало відомо, що через тиждень Естонія закриває кордони для росіян із шенгенськими візами.