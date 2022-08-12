Нафтогаз підтвердив відновлення транзиту нафти РФ до Угорщини та Словаччини

Серпень, 11 в 22:01

Транспортування російської нафти українською ділянкою магістрального нафтопроводу Дружба у напрямку Словаччини та Угорщини відновили.

Про це повідомили у компанії Нафтогаз України.

Зазначається, що АТ Укртранснафта отримала платіж за послуги з транспортування від угорської нафтової компанії MOL сьогодні о 16.30 за київським часом. Після надходження коштів на рахунок транспортування нафти відновили.

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Нагадаємо, що 4 серпня Укртранснафта вимушено зупинила транзит російської нафти. У російській Транснефті заявили, що причиною зупинки транзиту стала неможливість розрахуватися за послуги через дію європейських санкцій.

Тоді угорський нафтопереробник MOL заявив, що готовий сам сплачувати за транзит російської нафти через Україну.

– Оскільки від ПАТ Транснефть не надійшли кошти, угорська нафтова компанія MOL, яка є основним споживачем нафти, що транспортується південною гілкою магістрального нафтопроводу Дружба, виступила з ініціативою взяти на себе зобов’язання з оплати транзиту російської нафти, – зазначили у Нафтогазі.

А от щодо транзиту нафти до Чехії ситуація досі не прояснилася.