Серпень, 11 в 15:10

Росія відхилила пропозицію Швейцарії представляти інтереси України в РФ.

За словами представника МЗС Росії Івана Нечаєва, це неможливо, оскільки ” Швейцарія втратила статус нейтральної держави”.

– Швейцарців дійсно цікавила наша думка про можливе представлення інтересів України в Росії та Росії в Україні. Ми дуже чітко відповіли, що Швейцарія, на жаль, втратила статус нейтральної держави і не може бути ні посередником, ні представником. Берн приєднався до незаконних західних санкцій проти Росії, – сказав Нечаєв.

Раніше стало відомо, що Україна домовилась із Швейцарією про представлення своїх інтересів у Росії після розриву дипломатичних відносин.

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Нагадаємо, що Швейцарія приєдналась до сьомого пакету санкцій Європейського Союзу проти Росії, який передбачає ембарго на золото. Також він охоплює замороження активів найбільшого банку РФ – Сбербанку.