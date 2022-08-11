Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ / Світові новини

Росія відхилила пропозицію Швейцарії представляти інтереси України

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Росія відхилила пропозицію Швейцарії представляти інтереси України
Фото: Pixabay

Росія відхилила пропозицію Швейцарії представляти інтереси України в РФ.

За словами представника МЗС Росії Івана Нечаєва, це неможливо, оскільки ” Швейцарія втратила статус нейтральної держави”.

– Швейцарців дійсно цікавила наша думка про можливе представлення інтересів України в Росії та Росії в Україні. Ми дуже чітко відповіли, що Швейцарія, на жаль, втратила статус нейтральної держави і не може бути ні посередником, ні представником. Берн приєднався до незаконних західних санкцій проти Росії, – сказав Нечаєв.

Раніше стало відомо, що Україна домовилась із Швейцарією про представлення своїх інтересів у Росії після розриву дипломатичних відносин.

Зараз дивляться

Нагадаємо, що Швейцарія приєдналась до сьомого пакету санкцій Європейського Союзу проти Росії, який передбачає ембарго на золото. Також він охоплює замороження активів найбільшого банку РФ – Сбербанку.

Читайте
Венедіктову призначать послом України у Швейцарії - Кулеба підписав подання

Джерело: The Guardian
Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка