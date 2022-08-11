Росія відхилила пропозицію Швейцарії представляти інтереси України
Росія відхилила пропозицію Швейцарії представляти інтереси України в РФ.
За словами представника МЗС Росії Івана Нечаєва, це неможливо, оскільки ” Швейцарія втратила статус нейтральної держави”.
– Швейцарців дійсно цікавила наша думка про можливе представлення інтересів України в Росії та Росії в Україні. Ми дуже чітко відповіли, що Швейцарія, на жаль, втратила статус нейтральної держави і не може бути ні посередником, ні представником. Берн приєднався до незаконних західних санкцій проти Росії, – сказав Нечаєв.
Раніше стало відомо, що Україна домовилась із Швейцарією про представлення своїх інтересів у Росії після розриву дипломатичних відносин.
Нагадаємо, що Швейцарія приєдналась до сьомого пакету санкцій Європейського Союзу проти Росії, який передбачає ембарго на золото. Також він охоплює замороження активів найбільшого банку РФ – Сбербанку.