Серпень, 11 в 14:41

Чеський оператор нафтопроводу Дружба, що проходить з Росії через Україну, Mero очікує на відновлення постачань російської нафти 12-13 серпня.

Про це повідомило чеське інформаційне агентство CTK.

– Замовник MOL здійснив відповідні кроки (сплатив транзитний збір), в результаті яких південна частина нафтопроводу працює для словаків та угорців. Наш замовник повідомив мені, що він робить аналогічні кроки, тому я очікую, що дуже скоро до нас теж потече нафта, – сказав голова ради директорів Mero ЯрославаПантучек.

Раніше Транснафта повідомила, що українська компанія Укртранснафта зупинила транзит російської нафти через територію України з 4 серпня.

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Російська компанія стверджує, що не змогла сплатити передоплату за послуги транзиту через санкції Євросоюзу. Цим нафтопроводом російська нафта надходить до Угорщини, Чехії та Словаччини.

Угорська MOL та словацька Slovnaft (також входить до групи MOL) ініціювали обговорення з українською та російською сторонами можливості оплати транзитного збору MOL або Slovnaft, що дозволило б відновити постачання нафти.

Минулого року південною гілкою було транспортовано 12 млн тонн російської нафти, зокрема до Чехії – 3,4 млн тонн, Словаччини – 5,2 млн тонн, Угорщини – 3,4 млн тонн.